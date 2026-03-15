बड़ी खुशखबरी: 1852 स्कूली खिलाड़ियों को बोर्ड परीक्षाओं में मिलेंगे बोनस अंक, जानें किसे होगा फायदा

स्कूली खिलाड़ियों में बोनस अंक पाने वालों में सबसे ज्यादा रायपुर जिला के छात्र शामिल हैं। रायपुर की 10वीं के 109 और 12वीं के 112 विद्यार्थी बोनस अंक के पात्र पाए गए हैं। बिलासपुर की 10वीं के 89 और 12वीं के 73 छात्रों को और दुर्ग की 10वीं में 74 व 12वीं में 73 विद्यार्थियों को बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे। बस्तर जिला के कुल 97 स्कूली छात्रों को बोनस अंक मिलेंगे, जिनमें 10वीं के 52 और 12वीं के 45 छात्र-छात्राएं शामिल हैं।