टाउंस ब्रॉक्स सिंड्रोम.. छत्तीसगढ़ में मिला दुनिया का 9वां केस, आंबेडकर अस्पताल में हो रहा इलाज

touns brox syndrome patients: पीलूराम साहू. प्रदेश में दुनिया का 9वां टाउंस ब्रॉक्स सिंड्रोम (टीबीएस) का मरीज मिला है। यह रेयर ऑफ रेयरेस्ट बीमारी है, जो अनुवांशिक होती है। मरीज का इलाज राजधानी स्थित प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी आंबेडकर अस्पताल में चल रहा है। दरअसल मेडिकल लिटरेचर में दुनिया में इस बीमारी के गिनती के मरीज हैं। डॉक्टरों के अनुसार मरीज की उम्र 8 साल के आसपास है। मरीज के कान में विकृति है, जिससे सुनने में परेशानी हो रही है। हाथ-पैर के अंगूठे की बनावट में खराबी है। किडनी भी सामान्य ढंग से काम नहीं कर रही है।