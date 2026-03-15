छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश और गरज-चमक के आसार, मौसम विभाग का अलर्ट

CG Weather Update: इसके अलावा एक पश्चिमी विक्षोभ भी मध्य क्षोभमंडल में लगभग 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है। इन मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। साथ ही कुछ जगहों पर तेज हवा चलने, अंधड़ आने और वज्रपात की संभावना भी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण छत्तीसगढ़ के इलाकों में बारिश की संभावना अधिक है, जबकि उत्तर में सरगुजा संभाग के जिलों में भी मौसम का असर देखने को मिल सकता है।