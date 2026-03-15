15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश और गरज-चमक के आसार, मौसम विभाग का अलर्ट

CG Weather Update: मौसम विभाग के अनुसार रविवार को कई इलाकों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 15, 2026

बारिश और गरज-चमक के आसार (photo source- Patrika)

बारिश और गरज-चमक के आसार (photo source- Patrika)

Rain Alert CG: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने के संकेत मिल रहे हैं। तेज धूप और बढ़ती गर्मी से लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं दक्षिण और उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है।

मौसम में इस बदलाव के चलते आने वाले दिनों में तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को प्रदेश में मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहा। इस दौरान सबसे अधिक अधिकतम तापमान बिलासपुर में 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

CG Weather Update: रायपुर में आज का मौसम

राजधानी रायपुर में रविवार को मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान करीब 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि एक द्रोणिका उत्तर-पूर्व उत्तर प्रदेश के मध्य भाग से होते हुए दक्षिणी अंदरूनी उड़ीसा तक फैली हुई है, जो छत्तीसगढ़ से गुजरते हुए करीब 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है।

सरगुजा संभाग में मौसम का असर

CG Weather Update: इसके अलावा एक पश्चिमी विक्षोभ भी मध्य क्षोभमंडल में लगभग 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है। इन मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। साथ ही कुछ जगहों पर तेज हवा चलने, अंधड़ आने और वज्रपात की संभावना भी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण छत्तीसगढ़ के इलाकों में बारिश की संभावना अधिक है, जबकि उत्तर में सरगुजा संभाग के जिलों में भी मौसम का असर देखने को मिल सकता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

15 Mar 2026 08:55 am

Published on:

15 Mar 2026 08:54 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश और गरज-चमक के आसार, मौसम विभाग का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

भरे मंच से मंत्री नेताम की टिप्पणी से सब चौंके, अमर अग्रवाल की सीट को लेकर कही ये बात, देखें VIDEO

विधायक अमर अग्रवाल की सीट खतरे में (photo source- Patrika)
रायपुर

कोरोना में आर्थिक रूप से कमजोर हुए बिजली उपभोक्ताओं को मजबूत करेगी एमबीबीएस योजना, मिलेगा 758 करोड़ रुपए का सीधा लाभ

कोरोना में आर्थिक रूप से कमजोर हुए बिजली उपभोक्ताओं को मजबूत करेगी एमबीबीएस योजना, मिलेगा 758 करोड़ रुपए का सीधा लाभ
रायपुर

Public News: शहर के इस वार्ड के लोगों को पड़ रहा मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना

Public News: शहर के इस वार्ड के लोगों को पड़ रहा मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना
रायपुर

शर्मनाक: टोनही/डायन के संदेह में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश ओडिशा, झारखण्ड में हो रही निर्दोष महिलाओं की हत्याएं

शर्मनाक: टोनही/डायन के संदेह में छत्तीसगढ़,मध्यप्रदेश ओडिशा, झारखण्ड में हो रही निर्दोष महिलाओं की हत्याएं
रायपुर

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गौधाम योजना का किया शुभारंभ, अब प्रदेश के सभी गौधाम कहलाएंगे सुरभि गौधाम

रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.