30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

आज जमा करें संपत्ति कर, वरना होगी कुर्की और सीलबंदी, नगर निगम की सख्त चेतावनी

CG Property Tax: रायपुर नगर निगम ने संपत्ति कर बकायादारों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि समय पर टैक्स जमा नहीं करने पर 17% अधिभार के साथ कुर्की और सीलबंदी की कार्रवाई की जाएगी।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Apr 30, 2026

आज जमा करें संपत्ति कर, वरना होगी कुर्की और सीलबंदी, नगर निगम की सख्त चेतावनी(photo-patrika)

आज जमा करें संपत्ति कर, वरना होगी कुर्की और सीलबंदी, नगर निगम की सख्त चेतावनी(photo-patrika)

CG Property Tax: छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर निगम ने संपत्ति कर बकायादारों को सख्त चेतावनी जारी करते हुए गुरुवार शाम तक टैक्स जमा करने का अंतिम मौका दिया है। निर्धारित समय सीमा के बाद भुगतान नहीं करने पर बकायादारों के खिलाफ कुर्की और सीलबंदी की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बकाया राशि पर 17 प्रतिशत अधिभार भी लगाया जाएगा।

CG Property Tax: खाली प्लॉट मालिक भी आए दायरे में

इस बार निगम ने कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए खाली पड़े प्लॉट मालिकों को भी इसमें शामिल किया है। निगम प्रशासन का कहना है कि शहर में बड़ी संख्या में ऐसे प्लॉट हैं, जिन पर लंबे समय से टैक्स जमा नहीं किया गया है।

वसूली का लक्ष्य और अब तक की स्थिति

नगर निगम को इस वित्तीय वर्ष में 361 करोड़ रुपए संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य मिला है। इसमें से अब तक करीब 320 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है, लेकिन अभी भी लगभग 40 हजार संपत्तियों पर टैक्स बकाया है। इनमें करीब 5 हजार ओपन प्लॉट शामिल हैं।

30 अप्रैल के बाद बढ़ा बोझ

निगम द्वारा 30 अप्रैल तक बिना अधिभार के टैक्स जमा करने की छूट दी गई थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। इसके बाद बकायादारों को 17 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के साथ टैक्स जमा करना होगा, जिससे उनकी देनदारी और बढ़ जाएगी।

ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध

नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम ने ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई है। ‘मोर रायपुर’ मोबाइल ऐप और निगम की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए घर बैठे टैक्स जमा किया जा सकता है।

कार्रवाई से बचने की अपील

निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर अपना संपत्ति कर जमा करें, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई और अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचा जा सके।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Apr 2026 09:41 am

Published on:

30 Apr 2026 09:35 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / आज जमा करें संपत्ति कर, वरना होगी कुर्की और सीलबंदी, नगर निगम की सख्त चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रकोप जारी, 5 दिनों तक आंधी-बारिश का अलर्ट, जल्द मिल सकती है राहत

छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रकोप जारी, 5 दिनों तक आंधी-बारिश का अलर्ट, जल्द मिल सकती है राहत(photo-patrika)
रायपुर

CGBSE 10th Result 2026 10वीं 12वीं बोर्ड का परिणाम जारी, रायपुर से इन छात्रों ने बनाई टॉप 10 में जगह

CGBSE 10th Result 2026: 10वीं 12वीं बोर्ड का परिणाम जारी, रायपुर से इन छात्रों ने बनाई टॉप 10 में जगह
रायपुर

CG Board 12th Toppers List: 12वीं में 83.04% छात्र सफल, टॉप-10 में 43 स्टूडेंट्स, देखें टॉपर्स के नाम

CG Board Exam Result: 10वीं-12वीं बोर्ड रिजल्ट की तैयारी तेज, अप्रैल के अंत तक आ सकता है परिणाम(photo-patrika)
रायपुर

CG Board Result 10th Toppers: मेरिट में बेटियों का दबदबा, 77.15% पास, अर्जुंदा स्कूल के 7 छात्र टॉप-10 में, देखें आकंड़ा

10वीं रिजल्ट में बेटियों का जलवा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

CGBSE CG Board Result 2026: 10वीं में संध्या नायक और 12वीं में जिज्ञासु वर्मा बने टॉपर, देखें पूरी मेरिट List

छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.