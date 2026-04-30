5वीं-8वीं के नतीजे आज, लाखों छात्रों का इंतजार खत्म, दोपहर 12 बजे जारी होगा परीक्षा परिणाम

कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा का आयोजन इस वर्ष राज्य स्तर पर केंद्रीकृत प्रणाली के तहत किया गया था, जिसके कारण पूरे प्रदेश में एक साथ परिणाम जारी किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सभी शासकीय और निजी विद्यालयों को परिणाम वितरण के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि विद्यार्थियों और अभिभावकों को बिना किसी परेशानी के समय पर रिजल्ट मिल सके।