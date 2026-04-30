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5वीं-8वीं के नतीजे आज, लाखों छात्रों का इंतजार खत्म, दोपहर 12 बजे जारी होगा परीक्षा परिणाम

CG 5th 8th Result 2026: छत्तीसगढ़ में कक्षा 5वीं और 8वीं का रिजल्ट आज दोपहर 12 बजे जारी होगा, जिसका लाखों छात्र-छात्राएं और अभिभावक इंतजार कर रहे हैं।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Apr 30, 2026

5वीं-8वीं के नतीजे आज, लाखों छात्रों का इंतजार खत्म, दोपहर 12 बजे जारी होगा परीक्षा परिणाम(photo-patrika)

5वीं-8वीं के नतीजे आज, लाखों छात्रों का इंतजार खत्म, दोपहर 12 बजे जारी होगा परीक्षा परिणाम(photo-patrika)

CG 5th 8th Result 2026: छत्तीसगढ़ में कक्षा 5वीं और 8वीं के लाखों विद्यार्थियों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। राज्य शिक्षा केंद्र और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दोनों कक्षाओं का परीक्षा परिणाम गुरुवार दोपहर 12 बजे घोषित किया जाएगा, जिसका छात्र और अभिभावक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

CG 5th 8th Result 2026: स्कूल से मिलेगा रिजल्ट, आदेश जारी

स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत कक्षा 5वीं और 8वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। विभाग के निर्देशानुसार सभी छात्र-छात्राएं और उनके अभिभावक अपने-अपने संबंधित विद्यालय से संपर्क कर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।

इसके लिए स्कूलों को पहले से आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि परिणाम वितरण में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। इस वर्ष भी परीक्षा का आयोजन केंद्रीकृत प्रणाली के तहत किया गया था, जिससे पूरे प्रदेश में एक समान मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके और परिणामों में पारदर्शिता बनी रहे।

पूरे प्रदेश में एक साथ घोषित होंगे नतीजे

कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा का आयोजन इस वर्ष राज्य स्तर पर केंद्रीकृत प्रणाली के तहत किया गया था, जिसके कारण पूरे प्रदेश में एक साथ परिणाम जारी किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सभी शासकीय और निजी विद्यालयों को परिणाम वितरण के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि विद्यार्थियों और अभिभावकों को बिना किसी परेशानी के समय पर रिजल्ट मिल सके।

इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन को यह भी कहा गया है कि परिणाम घोषित होते ही सूचना स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराई जाए और आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया जाए, ताकि छात्रों को अगले शैक्षणिक सत्र के लिए उचित दिशा मिल सके।

पहले ही जारी हो चुके हैं 10वीं-12वीं के परिणाम

इससे पहले छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 29 अप्रैल को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए थे। यह परिणाम मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किया गया था।

परिणाम को लेकर छात्रों और अभिभावकों में उत्साह देखा जा रहा है। लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। स्कूलों में भी रिजल्ट वितरण को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

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Updated on:

30 Apr 2026 11:15 am

Published on:

30 Apr 2026 11:08 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 5वीं-8वीं के नतीजे आज, लाखों छात्रों का इंतजार खत्म, दोपहर 12 बजे जारी होगा परीक्षा परिणाम

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