अंधेरे में खून की साजिश… CCTV में कैद हुआ हादसा! एक युवक की मौत, दूसरा घायल, दौड़ा-दौड़ाकर चाकू से हमला(photo-patrika)
CG Murder Case: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रविवार देर रात तेलीबांधा इलाके में हुए गैंगवार ने शहर की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है।
जानकारी के मुताबिक, रविवार रात तेलीबांधा क्षेत्र में दो गुटों के बीच अचानक हिंसक झड़प हो गई। हमलावरों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे आदित्य कुर्रे नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अभय सारथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी दोनों युवकों को दौड़ा-दौड़ाकर चाकू मारते साफ नजर आ रहे हैं। फुटेज में वारदात की भयावहता देखी जा सकती है, जिससे स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश दोनों है।
स्थानीय रहवासियों का आरोप है कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने से पहले पूरे इलाके की लाइट बंद कर दी थी। इसके बाद पूरी प्लानिंग के तहत गैंगवार को अंजाम दिया गया। इस सुनियोजित हमले ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही तेलीबांधा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी।
इस गैंगवार के बाद से तेलीबांधा क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग रात में बाहर निकलने से डर रहे हैं। पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग