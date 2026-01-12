CG News: पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर की मौत को खुदकुशी माना, प्रेमिका और साथियों पर एफआईआर दर्ज

CG News: सुदर्शन की मौत और सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सुदर्शन ने जिस रात सरस्वती नगर में चाकूबाजी की थी। इसके बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। जिस दिन वह आरोपियों के साथ घूम रहा था, उसी समय पुलिस भी उसकी तलाश में थी। बताया जाता है कि पुलिस वाले जिस समय सुदर्शन को दौड़ा रहे थे, उस समय बीरू भी वहां मौजूद था। फिलहाल एफआईआर के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।