CG News: पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर की मौत को खुदकुशी माना, प्रेमिका और साथियों पर एफआईआर दर्ज

हिस्ट्रीशीटर की मौत पर प्रेमिका व साथियों पर FIR दर्ज (photo source- Patrika)
CG News: हिस्ट्रीशीटर सुदर्शन छुरा उर्फ विक्की की मौत के मामले को सिविल लाइन पुलिस ने खुदकुशी मानते हुए उसकी प्रेमिका व अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जबकि सुदर्शन को एक मामले में पकडऩे के लिए पुलिस के दो सिपाहियों ने दौड़ाया था। इस दौरान सुदर्शन छत से गिर गया। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस अब इस मामले को खुदकुशी का बता रही है, जबकि उस मामले को लेकर कई सवाल उठ चुके हैं।
कोटा इलाके में चाकूबाजी के मामले में सुदर्शन के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पुलिस उसकी तलाश में लग गई। गोरखा कॉलोनी में 18 अक्टूबर को सुदर्शन को पकडऩे के लिए पुलिसकर्मियों ने दौड़ाया था। इसके कुछ देर बाद सुदर्शन एक मकान के नीचे फर्श पर संदिग्ध रूप से गिरकर पड़ा मिला। उसके सिर से खून निकल रहा था। इसकी जानकारी होने पर परिजनों ने उसे डीकेएस अस्पताल में भर्ती कराया। जहां 21 अक्टूबर 2025 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
सुदर्शन की मौत के कुछ दिनों बाद सिविल लाइन थाने में उसकी मां संजना और बहन झुमका ने लिखित शिकायत की। इसमें लक्ष्मी, बीरू उर्फ वीरेंद्र हरपाल, संजू सैनी, सूजल और जिया निहाल पर आरोप लगाया था कि सुदर्शन को अश्लील तस्वीर वायरल करने की धमकी देकर पैसों की मांग करते थे।
इस पर सिविल लाइन पुलिस ने सुदर्शन की मौत के मामले को आत्महत्या का बताया और लक्ष्मी, बीरू, संजू, सूजल और जिया पर सुदर्शन को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया। उन पर बीएनएस की धारा 108, 3-5 के तहत केस दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि सुदर्शन की मौत से पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह एक युवक को पीट-पीटकर अपनी प्रेमिका के पैर चटवा रहा था।
CG News: सुदर्शन की मौत और सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सुदर्शन ने जिस रात सरस्वती नगर में चाकूबाजी की थी। इसके बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। जिस दिन वह आरोपियों के साथ घूम रहा था, उसी समय पुलिस भी उसकी तलाश में थी। बताया जाता है कि पुलिस वाले जिस समय सुदर्शन को दौड़ा रहे थे, उस समय बीरू भी वहां मौजूद था। फिलहाल एफआईआर के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग