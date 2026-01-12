12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर की मौत को खुदकुशी माना, प्रेमिका और साथियों पर एफआईआर दर्ज

CG News: सुदर्शन छुरा उर्फ विक्की की मौत के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने खुदकुशी मानते हुए उसकी प्रेमिका और अन्य पर केस दर्ज किया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 12, 2026

हिस्ट्रीशीटर की मौत पर प्रेमिका व साथियों पर FIR दर्ज (photo source- Patrika)

हिस्ट्रीशीटर की मौत पर प्रेमिका व साथियों पर FIR दर्ज (photo source- Patrika)

CG News: हिस्ट्रीशीटर सुदर्शन छुरा उर्फ विक्की की मौत के मामले को सिविल लाइन पुलिस ने खुदकुशी मानते हुए उसकी प्रेमिका व अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जबकि सुदर्शन को एक मामले में पकडऩे के लिए पुलिस के दो सिपाहियों ने दौड़ाया था। इस दौरान सुदर्शन छत से गिर गया। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस अब इस मामले को खुदकुशी का बता रही है, जबकि उस मामले को लेकर कई सवाल उठ चुके हैं।

CG News: क्या है मामला?

कोटा इलाके में चाकूबाजी के मामले में सुदर्शन के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पुलिस उसकी तलाश में लग गई। गोरखा कॉलोनी में 18 अक्टूबर को सुदर्शन को पकडऩे के लिए पुलिसकर्मियों ने दौड़ाया था। इसके कुछ देर बाद सुदर्शन एक मकान के नीचे फर्श पर संदिग्ध रूप से गिरकर पड़ा मिला। उसके सिर से खून निकल रहा था। इसकी जानकारी होने पर परिजनों ने उसे डीकेएस अस्पताल में भर्ती कराया। जहां 21 अक्टूबर 2025 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

मां ने की शिकायत

सुदर्शन की मौत के कुछ दिनों बाद सिविल लाइन थाने में उसकी मां संजना और बहन झुमका ने लिखित शिकायत की। इसमें लक्ष्मी, बीरू उर्फ वीरेंद्र हरपाल, संजू सैनी, सूजल और जिया निहाल पर आरोप लगाया था कि सुदर्शन को अश्लील तस्वीर वायरल करने की धमकी देकर पैसों की मांग करते थे।

इस पर सिविल लाइन पुलिस ने सुदर्शन की मौत के मामले को आत्महत्या का बताया और लक्ष्मी, बीरू, संजू, सूजल और जिया पर सुदर्शन को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया। उन पर बीएनएस की धारा 108, 3-5 के तहत केस दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि सुदर्शन की मौत से पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह एक युवक को पीट-पीटकर अपनी प्रेमिका के पैर चटवा रहा था।

कार्रवाई पर उठ रहे सवाल

CG News: सुदर्शन की मौत और सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सुदर्शन ने जिस रात सरस्वती नगर में चाकूबाजी की थी। इसके बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। जिस दिन वह आरोपियों के साथ घूम रहा था, उसी समय पुलिस भी उसकी तलाश में थी। बताया जाता है कि पुलिस वाले जिस समय सुदर्शन को दौड़ा रहे थे, उस समय बीरू भी वहां मौजूद था। फिलहाल एफआईआर के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 11:24 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर की मौत को खुदकुशी माना, प्रेमिका और साथियों पर एफआईआर दर्ज

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

डेयरी संचालक पर 10,000 का जुर्माना

रायपुर

AAP Sarpanch Murder: AAP सरपंच हत्याकांड! अमृतसर में गोली मारने वाले 2 शूटर रायपुर से दबोचे गए

AAP सरपंच के हत्यारे 2 शूटर अरेस्ट (photo source- Patrika)
रायपुर

अंधेरे में खून की साजिश… CCTV में कैद हुआ हादसा

अंधेरे में खून की साजिश… CCTV में कैद हुआ हादसा! एक युवक की मौत, दूसरा घायल, दौड़ा-दौड़ाकर चाकू से हमला(photo-patrika)
रायपुर

CBI चार्जशीट और सरकारी गवाह ने खोला पेपर लीक का राज़

CBI चार्जशीट और सरकारी गवाह ने खोला पेपर लीक का राज़(photo-AI)
रायपुर

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में शीतलहर का खतरा बढ़ा...

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में शीतलहर का खतरा बढ़ा, कई जिलों में ठंड को लेकर अलर्ट जारी...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.