CG Crime: सिविल लाइन इलाके में सवारी ऑटो में महिला से चेन स्नेचिंग, चार महिलाएं गिरफ्तार

CG Crime: ऑक्सीजोन के पास एक महिला ने उनके गले पर झपट्टा मारा और सोने की चेन लूटकर भाग गई। पीड़िता ने इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में की।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 14, 2025

CG Crime: सिविल लाइन इलाके में सवारी ऑटो में महिला से चेन स्नेचिंग, चार महिलाएं गिरफ्तार

CG Crime: रायपुर के सिविल लाइन इलाके में सवारी ऑटो में जा रही महिला चेन स्नेचिंग की शिकार हो गई। इसकी शिकायत पर पुलिस ने चार महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के मुताबिक उमा खासा पोस्ट ऑफिस में डाक सहायक के रूप में पदस्थ है। गुरुवार को सुबह मोवा से जयस्तंभ जाने के लिए सवारी ऑटो में बैठी थी। इस दौरान पंडरी में चार महिलाएं ऑटो में सवार हुई।

दो-दो महिलाएं अगल-बगल में बैठ गई। इसके बाद ऑक्सीजोन के पास एक महिला ने उनके गले पर झपट्टा मारा और सोने की चेन लूटकर भाग गई। पीड़िता ने इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में की। पुलिस ने इस मामले में आरोपी लोहारिन बाई, फूलवती गिरी, अंजली गोस्वामी और सोनिया को गिरफ्तार किया है। सभी कोरबा की रहने वाली हैं।

Updated on:

14 Nov 2025 12:03 pm

Published on:

14 Nov 2025 12:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur

