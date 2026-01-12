AAP Sarpanch Murder: AAP सरपंच हत्याकांड! अमृतसर में गोली मारने वाले 2 शूटर रायपुर से दबोचे गए

AAP Sarpanch Murder: पंजाब के अमृतसर में आम आदमी पार्टी (AAP) के एक सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंजाब में हुई इस घटना के बाद दो शूटर छत्तीसगढ़ भाग गए थे और रायपुर में एक रिश्तेदार के घर पर छिपे हुए थे। रायपुर और पंजाब पुलिस ने रविवार को दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक, टेक्निकल इनपुट और लोकेशन ट्रेसिंग से पंजाब पुलिस को पता चला कि आरोपी रायपुर में एक रिश्तेदार के घर पर छिपे हुए थे।