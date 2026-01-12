AAP Sarpanch Murder: AAP सरपंच हत्याकांड! अमृतसर में गोली मारने वाले 2 शूटर रायपुर से दबोचे गए

AAP सरपंच के हत्यारे 2 शूटर अरेस्ट (photo source- Patrika)
AAP Sarpanch Murder: पंजाब के अमृतसर में आम आदमी पार्टी (AAP) के एक सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंजाब में हुई इस घटना के बाद दो शूटर छत्तीसगढ़ भाग गए थे और रायपुर में एक रिश्तेदार के घर पर छिपे हुए थे। रायपुर और पंजाब पुलिस ने रविवार को दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक, टेक्निकल इनपुट और लोकेशन ट्रेसिंग से पंजाब पुलिस को पता चला कि आरोपी रायपुर में एक रिश्तेदार के घर पर छिपे हुए थे।
दोनों शूटरों की लोकेशन राजेंद्र नगर के ऋषभ अपार्टमेंट में मिली। लोकेशन कन्फर्म होने के बाद पंजाब और रायपुर पुलिस ने रेड की और ऋषभ अपार्टमेंट से शूटर सुखराज और करमवीर को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस ने शूटरों को रायपुर कोर्ट में पेश किया और ट्रांजिट रिमांड पर अमृतसर के लिए रवाना हो गई है। रायपुर पुलिस शूटरों के रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। हत्या की साजिश, गैंग नेटवर्क और दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है।
दरअसल, पंजाब के तरनतारन जिले के वल्टोहा गांव के सरपंच जरमल सिंह की 4 जनवरी को हत्या कर दी गई थी। वह एक शादी में शामिल होने के लिए अमृतसर के मैरी गोल्ड रिसॉर्ट गए थे। समारोह के दौरान, दो अपराधी उनके पास आए और उनके सिर में बहुत पास से गोली मार दी। सरपंच मौके पर ही गिर गए। इस घटना से मैरिज पैलेस में अफरा-तफरी मच गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
सरपंच को गोली लगने का CCTV फुटेज भी सामने आया है। इसमें दोनों शूटर बिना पिस्टल के धीरे-धीरे सरपंच के पास आते दिख रहे हैं। एक आगे रहता है और दूसरा उसके पीछे। फिर दोनों अपने कपड़ों में छिपी पिस्टल निकालते हैं।
सामने वाला शूटर टेबल पर बैठकर खाना खा रहे सरपंच के पास आता है और पीछे से उसके सिर में गोली मार देता है। गोली लगने से सरपंच टेबल पर गिर जाता है। फिर दोनों शूटर भाग जाते हैं। जांच में यह भी पता चला कि सरपंच पर पहले भी तीन बार हमला हो चुका है।
मर्डर के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें कुछ लोगों ने घटना की ज़िम्मेदारी ली। पुलिस इस पोस्ट की भी जांच कर रही है। मर्डर के बाद गैंगस्टर डोनी बल और प्रभ दासूवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके सरपंच के मर्डर की ज़िम्मेदारी ली।
सरपंच के मर्डर की ज़िम्मेदारी लेने वाले पोस्ट में लिखा है, "सत श्री अकाल जी, मैं, डॉली बल, प्रभ दासूवाल, अफरीदी टूट, मोहब्बत रंधावा, अमर खब्बे, पवन शौकीन अमृतसर के मैरी गोल्ड रिज़ॉर्ट में जरमल सरपंच वल्टोहा के मर्डर की ज़िम्मेदारी लेते हैं।"
AAP Sarpanch Murder: गैंगस्टर डोनी बल और प्रभ दासूवाल ने लिखा कि सरपंच ने पुलिस को 35 लाख रुपये दिए और दासूवाल के साथ मेरा घर खुलवाने गया। यह हमारे छोटे भाई गंगे ठाकरपुरिया ने किया। पुलिस को किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। हमने उस पर पहले भी दो बार हमला किया है, लेकिन वह बच निकला।
उन्होंने आगे लिखा कि उसने गैर-कानूनी तरीके से लड़कों को उनके घरों से किडनैप करके गोली मरवाई, जिनका हमसे कोई लेना-देना नहीं था। हमने पहले भी एक पोस्ट में इसका ज़िक्र किया है। हमने उसे कॉल करके समझाया, लेकिन वह नहीं सुधरा। बाकी जो लोग कमेंट्स में आकर बकवास करते हैं, हम उन पर ध्यान दे रहे हैं। दविंदर बंबिहा ग्रुप, गोपी घनश्याम पुरिया ग्रुप, कौशल चौधरी ग्रुप, शगनप्रीत, मनजोत, राणा कंडोवालिया।
