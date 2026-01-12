12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

AAP Sarpanch Murder: AAP सरपंच हत्याकांड! अमृतसर में गोली मारने वाले 2 शूटर रायपुर से दबोचे गए

AAP Sarpanch Murder: अमृतसर में AAP सरपंच की गोली मारकर हत्या के बाद फरार हुए दो शूटर छत्तीसगढ़ के रायपुर में रिश्तेदार के घर छिपे थे।

3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 12, 2026

AAP सरपंच के हत्यारे 2 शूटर अरेस्ट (photo source- Patrika)

AAP सरपंच के हत्यारे 2 शूटर अरेस्ट (photo source- Patrika)

AAP Sarpanch Murder: पंजाब के अमृतसर में आम आदमी पार्टी (AAP) के एक सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंजाब में हुई इस घटना के बाद दो शूटर छत्तीसगढ़ भाग गए थे और रायपुर में एक रिश्तेदार के घर पर छिपे हुए थे। रायपुर और पंजाब पुलिस ने रविवार को दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक, टेक्निकल इनपुट और लोकेशन ट्रेसिंग से पंजाब पुलिस को पता चला कि आरोपी रायपुर में एक रिश्तेदार के घर पर छिपे हुए थे।

दोनों शूटरों की लोकेशन राजेंद्र नगर के ऋषभ अपार्टमेंट में मिली। लोकेशन कन्फर्म होने के बाद पंजाब और रायपुर पुलिस ने रेड की और ऋषभ अपार्टमेंट से शूटर सुखराज और करमवीर को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस ने शूटरों को रायपुर कोर्ट में पेश किया और ट्रांजिट रिमांड पर अमृतसर के लिए रवाना हो गई है। रायपुर पुलिस शूटरों के रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। हत्या की साजिश, गैंग नेटवर्क और दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है।

AAP Sarpanch Murder: जानिए क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, पंजाब के तरनतारन जिले के वल्टोहा गांव के सरपंच जरमल सिंह की 4 जनवरी को हत्या कर दी गई थी। वह एक शादी में शामिल होने के लिए अमृतसर के मैरी गोल्ड रिसॉर्ट गए थे। समारोह के दौरान, दो अपराधी उनके पास आए और उनके सिर में बहुत पास से गोली मार दी। सरपंच मौके पर ही गिर गए। इस घटना से मैरिज पैलेस में अफरा-तफरी मच गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

सरपंच को गोली मारते CCTV कैमरे में कैद हुए शूटर

सरपंच को गोली लगने का CCTV फुटेज भी सामने आया है। इसमें दोनों शूटर बिना पिस्टल के धीरे-धीरे सरपंच के पास आते दिख रहे हैं। एक आगे रहता है और दूसरा उसके पीछे। फिर दोनों अपने कपड़ों में छिपी पिस्टल निकालते हैं।

सामने वाला शूटर टेबल पर बैठकर खाना खा रहे सरपंच के पास आता है और पीछे से उसके सिर में गोली मार देता है। गोली लगने से सरपंच टेबल पर गिर जाता है। फिर दोनों शूटर भाग जाते हैं। जांच में यह भी पता चला कि सरपंच पर पहले भी तीन बार हमला हो चुका है।

गैंगस्टर डोनी बल और प्रभ दासुवाल ने ली हत्या की जिम्मेदारी

मर्डर के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें कुछ लोगों ने घटना की ज़िम्मेदारी ली। पुलिस इस पोस्ट की भी जांच कर रही है। मर्डर के बाद गैंगस्टर डोनी बल और प्रभ दासूवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके सरपंच के मर्डर की ज़िम्मेदारी ली।

सरपंच के मर्डर की ज़िम्मेदारी लेने वाले पोस्ट में लिखा है, "सत श्री अकाल जी, मैं, डॉली बल, प्रभ दासूवाल, अफरीदी टूट, मोहब्बत रंधावा, अमर खब्बे, पवन शौकीन अमृतसर के मैरी गोल्ड रिज़ॉर्ट में जरमल सरपंच वल्टोहा के मर्डर की ज़िम्मेदारी लेते हैं।"

हमने 2 बार अटैक किया, लेकिन ये बच गया- गैंगस्टर डोनी बल

AAP Sarpanch Murder: गैंगस्टर डोनी बल और प्रभ दासूवाल ने लिखा कि सरपंच ने पुलिस को 35 लाख रुपये दिए और दासूवाल के साथ मेरा घर खुलवाने गया। यह हमारे छोटे भाई गंगे ठाकरपुरिया ने किया। पुलिस को किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। हमने उस पर पहले भी दो बार हमला किया है, लेकिन वह बच निकला।

उन्होंने आगे लिखा कि उसने गैर-कानूनी तरीके से लड़कों को उनके घरों से किडनैप करके गोली मरवाई, जिनका हमसे कोई लेना-देना नहीं था। हमने पहले भी एक पोस्ट में इसका ज़िक्र किया है। हमने उसे कॉल करके समझाया, लेकिन वह नहीं सुधरा। बाकी जो लोग कमेंट्स में आकर बकवास करते हैं, हम उन पर ध्यान दे रहे हैं। दविंदर बंबिहा ग्रुप, गोपी घनश्याम पुरिया ग्रुप, कौशल चौधरी ग्रुप, शगनप्रीत, मनजोत, राणा कंडोवालिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 11:46 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / AAP Sarpanch Murder: AAP सरपंच हत्याकांड! अमृतसर में गोली मारने वाले 2 शूटर रायपुर से दबोचे गए

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

डेयरी संचालक पर 10,000 का जुर्माना

रायपुर

अंधेरे में खून की साजिश… CCTV में कैद हुआ हादसा

अंधेरे में खून की साजिश… CCTV में कैद हुआ हादसा! एक युवक की मौत, दूसरा घायल, दौड़ा-दौड़ाकर चाकू से हमला(photo-patrika)
रायपुर

CG News: पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर की मौत को खुदकुशी माना, प्रेमिका और साथियों पर एफआईआर दर्ज

हिस्ट्रीशीटर की मौत पर प्रेमिका व साथियों पर FIR दर्ज (photo source- Patrika)
रायपुर

CBI चार्जशीट और सरकारी गवाह ने खोला पेपर लीक का राज़

CBI चार्जशीट और सरकारी गवाह ने खोला पेपर लीक का राज़(photo-AI)
रायपुर

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में शीतलहर का खतरा बढ़ा...

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में शीतलहर का खतरा बढ़ा, कई जिलों में ठंड को लेकर अलर्ट जारी...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.