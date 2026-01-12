CM साय के जनदर्शन में 3 घंटे में 1950 आवेदन निपटाने का दावा, कांग्रेस बोली- 6 सेकंड में एक फैसला कैसे?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जनता से सीधे संवाद की पहल सकारात्मक है, लेकिन यह भी जरूरी है कि प्रस्तुत किए जा रहे आंकड़े यथार्थ और पारदर्शी हों। कहीं ऐसा न हो कि अधिकारी बेहतर प्रदर्शन दिखाने के दबाव में आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर पेश करें, जिससे सरकार और मुख्यमंत्री की छवि पर सवाल खड़े हों। जनदर्शन को लेकर सरकार और विपक्ष के दावे-प्रतिदावे के बीच अब निगाह इस बात पर टिकी है कि 1950 आवेदनों के वास्तविक और स्थायी समाधान कितने समय में जमीन पर नजर आते हैं।