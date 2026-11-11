12 नवंबर को छत्तीसगढ़ में स्कूलों की छुट्टी! ड्राइवरों की हड़ताल से नहीं चलेंगी निजी स्कूलों की बसें

राजधानी रायपुर में निजी स्कूलों की संख्या काफी अधिक है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शहर में करीब 926 निजी विद्यालय संचालित हैं। इनमें लगभग एक हजार स्कूल बसों का संचालन किया जाता है। स्कूलों के स्तर के हिसाब से बसों की संख्या भी अलग-अलग है। छोटे निजी विद्यालयों में आमतौर पर बसों की सुविधा नहीं होती। मध्यम स्तर के स्कूल एक या दो बसों का संचालन करते हैं, जबकि बड़े निजी विद्यालयों के पास दर्जनभर से अधिक बसें होती हैं। इन बसों के जरिए शहर के अलग-अलग इलाकों से बच्चों को स्कूल लाया और वापस घर पहुंचाया जाता है। ऐसे में 12 नवंबर को ड्राइवरों की हड़ताल के कारण हजारों विद्यार्थियों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है।