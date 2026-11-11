12 नवंबर को छत्तीसगढ़ में स्कूलों की छुट्टी! ड्राइवरों की हड़ताल से नहीं चलेंगी निजी स्कूलों की बसें

छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों की बसें भी रहेंगी बंद (Photo Source- AI Generate)
School Holiday: छत्तीसगढ़ में दीपावली की छुट्टियों के बाद 12 नवंबर से स्कूलों में फिर से पढ़ाई शुरू होने वाली थी, लेकिन अब वाहन चालकों की देशव्यापी हड़ताल के कारण निजी स्कूलों का संचालन प्रभावित हो सकता है। 12 नवंबर को देशभर में ड्राइवरों ने 'स्टेयरिंग छोड़ो अभियान' का ऐलान किया है। इसका असर प्रदेश के निजी स्कूलों पर भी देखने को मिलेगा। निजी स्कूलों की बसों का संचालन नहीं होने के कारण कई स्कूलों ने छुट्टी देने की तैयारी कर ली है।
राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में अभिभावकों को मोबाइल पर संदेश भेजकर स्कूल बसों के संचालन को लेकर जानकारी दी गई है। हालांकि, सभी निजी स्कूलों की ओर से आधिकारिक छुट्टी की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। ऐसे में छोटे, मध्यम और बड़े स्कूलों में अलग-अलग व्यवस्था देखने को मिल सकती है।
अखिल भारतीय ड्राइवर जॉइंट कमेटी के आह्वान पर 12 नवंबर 2026 को देशभर में एक दिवसीय 'स्टेयरिंग छोड़ो अभियान' चलाया जाएगा। इस अभियान में बस, ट्रक और अन्य व्यावसायिक वाहनों के चालक शामिल होने वाले हैं। ड्राइवर संगठनों का कहना है कि लंबे समय से उनकी समस्याओं, सुरक्षा और अधिकारों से जुड़ी मांगें लंबित हैं। इन मांगों पर समाधान नहीं होने के कारण देशव्यापी हड़ताल का निर्णय लिया गया है। इस हड़ताल के दौरान बड़ी संख्या में वाहन चालकों के काम बंद रखने की संभावना है। इसका असर परिवहन व्यवस्था के साथ-साथ स्कूल बसों के संचालन पर भी पड़ सकता है।
ड्राइवरों की हड़ताल का सीधा असर निजी स्कूलों की परिवहन व्यवस्था पर पड़ने वाला है। स्कूल बसों में बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर पहुंचाने वाले चालक भी इस अभियान में शामिल हो सकते हैं। इसी वजह से राजधानी समेत प्रदेश के कई निजी स्कूलों ने 12 नवंबर को बसों का संचालन नहीं करने का निर्णय लिया है। कुछ स्कूलों ने अभिभावकों को पहले ही मोबाइल संदेश भेजकर इसकी जानकारी दे दी है।
हालांकि, सभी स्कूलों में छुट्टी को लेकर एक जैसा फैसला नहीं हुआ है। जिन विद्यालयों के पास बसों की सुविधा नहीं है, वे स्कूल सामान्य रूप से संचालित हो सकते हैं। वहीं, जिन स्कूलों में बड़ी संख्या में बच्चे बसों से आते-जाते हैं, वहां छुट्टी देने की तैयारी है।
राजधानी रायपुर में निजी स्कूलों की संख्या काफी अधिक है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शहर में करीब 926 निजी विद्यालय संचालित हैं। इनमें लगभग एक हजार स्कूल बसों का संचालन किया जाता है। स्कूलों के स्तर के हिसाब से बसों की संख्या भी अलग-अलग है। छोटे निजी विद्यालयों में आमतौर पर बसों की सुविधा नहीं होती। मध्यम स्तर के स्कूल एक या दो बसों का संचालन करते हैं, जबकि बड़े निजी विद्यालयों के पास दर्जनभर से अधिक बसें होती हैं। इन बसों के जरिए शहर के अलग-अलग इलाकों से बच्चों को स्कूल लाया और वापस घर पहुंचाया जाता है। ऐसे में 12 नवंबर को ड्राइवरों की हड़ताल के कारण हजारों विद्यार्थियों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है।
निजी स्कूल संघ के अनुसार, राजधानी रायपुर में लगभग एक हजार और पूरे छत्तीसगढ़ में करीब 8 हजार निजी स्कूल बसों का संचालन होता है। ऐसे में एक दिन की हड़ताल से प्रदेश की बड़ी संख्या में स्कूलों की परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। खासकर उन विद्यार्थियों को परेशानी हो सकती है, जो रोजाना स्कूल आने-जाने के लिए बसों पर निर्भर रहते हैं। इसी स्थिति को देखते हुए मध्यम और बड़े निजी स्कूलों में 12 नवंबर को छुट्टी देने की तैयारी की जा रही है। वहीं, छोटे स्कूल जहां बसों की सुविधा नहीं है, वे नियमित रूप से खुल सकते हैं।
ड्राइवरों की हड़ताल के बीच सरकारी स्कूलों को लेकर अलग स्थिति है। शासकीय और निजी दोनों तरह के विद्यालयों में दीपावली का अवकाश 11 नवंबर तक घोषित था। 12 नवंबर से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई फिर से शुरू होने की संभावना है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, सरकारी स्कूलों को बंद रखने का कोई अलग आदेश सामने नहीं आया है। इसलिए अभिभावकों को सरकारी और निजी स्कूलों के बीच अंतर समझना जरूरी है। निजी स्कूलों में छुट्टी का फैसला संबंधित प्रबंधन कर सकता है, जबकि सरकारी स्कूलों के संचालन को लेकर विभागीय आदेश लागू होंगे।
12 नवंबर को बच्चों को स्कूल भेजने से पहले अभिभावकों को अपने विद्यालय से जानकारी जरूर लेनी चाहिए। सभी निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित नहीं हुई है। कुछ स्कूल बसों का संचालन बंद रखकर पढ़ाई जारी रखने का फैसला भी कर सकते हैं। ऐसे में स्कूल की ओर से भेजे गए मैसेज, आधिकारिक व्हाट्सऐप ग्रुप या सूचना को ध्यान से देखें। अगर स्कूल की ओर से छुट्टी की जानकारी नहीं मिली है तो सीधे प्रबंधन से संपर्क करें।
कुल मिलाकर, 12 नवंबर को होने वाले देशव्यापी 'स्टेयरिंग छोड़ो अभियान' का असर छत्तीसगढ़ की स्कूल परिवहन व्यवस्था पर पड़ना तय माना जा रहा है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई निजी स्कूलों में बसों का संचालन बंद रहने और छुट्टी होने की संभावना है। हालांकि, अंतिम निर्णय संबंधित स्कूल प्रबंधन की ओर से ही लिया जाएगा।
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