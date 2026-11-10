DMF फंड में 25 से 50% कमीशन का आरोप, छत्तीसगढ़ घोटाले में ED ने 17 आरोपियों पर कसा शिकंजा

ईडी के रायपुर आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत यह कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने 29 अक्टूबर 2026 को अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया था। इसके तहत करीब 31.70 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इसके अगले दिन यानी 30 अक्टूबर 2026 को ईडी ने विशेष न्यायालय (PMLA), रायपुर के सामने 17 आरोपियों के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की। इसमें सतपाल सिंह चाबड़ा, मंदीप चावला समेत 15 अन्य लोग शामिल हैं। यह जांच छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम (बीज निगम) के माध्यम से DMF निधि के कथित दुरुपयोग से जुड़ी है। ईडी का आरोप है कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल सरकारी खरीद में कमीशनखोरी और अवैध धन के लेन-देन के लिए किया गया।