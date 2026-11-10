‘नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने की कभी इच्छाशक्ति नहीं रही’, राहुल गांधी पर CM विष्णुदेव साय का हमला

राहुल गांधी के बयान पर CM साय का पलटवार (Photo Source- Patrika File Photo)
Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद और प्रदेश के विकास को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की उनमें कभी इच्छाशक्ति नहीं रही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देश नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर से रायपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दीं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने राहुल गांधी की टिप्पणी के साथ-साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोपों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देश नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। छत्तीसगढ़ के लिए यह सौभाग्य की बात है कि प्रदेश को प्रधानमंत्री का सहयोग मिला। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे इस मुद्दे पर जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, वह बकवास और बेकार का प्रलाप है। उन्होंने आरोप लगाया कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की राहुल गांधी में कभी इच्छाशक्ति नहीं रही।
सीएम साय ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सहयोग से नक्सलवाद को समाप्त करने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भी लंबे समय से नक्सलवाद से मुक्ति चाहती थी। मुख्यमंत्री के मुताबिक, नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के विकास के रास्ते में सबसे बड़ा बाधक था। इसके कारण कई क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावित होते थे। अब नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता से प्रदेश में विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त कर विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उस आरोप पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों के हाथों में जाने की बात कही थी। सीएम साय ने इस आरोप को पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ तेजी से हर क्षेत्र में विकास कर रहा है और लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विकास के काम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उनके मुताबिक, प्रदेश की तरक्की को लेकर लगाए जा रहे आरोप सही नहीं हैं।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम धरमजयगढ़ में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे और नक्सलवाद को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी जारी है। एक तरफ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल उठाए हैं, तो दूसरी तरफ भूपेश बघेल ने राज्य के उद्योगपतियों को लेकर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री साय ने दोनों नेताओं के बयानों पर जवाब देते हुए नक्सलवाद के मुद्दे पर पिछली सरकार की इच्छाशक्ति पर सवाल उठाए और प्रदेश के विकास को लेकर सरकार का पक्ष रखा। इस तरह बस्तर दौरे से शुरू हुई राजनीतिक बहस अब नक्सलवाद, विकास और उद्योगों के मुद्दे तक पहुंच गई है।
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