‘नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने की कभी इच्छाशक्ति नहीं रही’, राहुल गांधी पर CM विष्णुदेव साय का हमला

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे और नक्सलवाद को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी जारी है। एक तरफ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल उठाए हैं, तो दूसरी तरफ भूपेश बघेल ने राज्य के उद्योगपतियों को लेकर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री साय ने दोनों नेताओं के बयानों पर जवाब देते हुए नक्सलवाद के मुद्दे पर पिछली सरकार की इच्छाशक्ति पर सवाल उठाए और प्रदेश के विकास को लेकर सरकार का पक्ष रखा। इस तरह बस्तर दौरे से शुरू हुई राजनीतिक बहस अब नक्सलवाद, विकास और उद्योगों के मुद्दे तक पहुंच गई है।