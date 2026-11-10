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CG Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ में सुशासन विभाग को मिलेगी नई ताकत, आयुक्त सहित 3 पद स्वीकृत

Good Governance Department: छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने सुशासन एवं अभिसरण विभाग में आयुक्त/संचालक, अपर संचालक और विशेषज्ञ सहित तीन नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इससे विभागीय कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Updated: 10 Nov 2026, 11:48 AM IST

CG Cabinet Decision

CG Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ में सुशासन विभाग को मिलेगी नई ताकत(photo-patrika)

CG Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने और सुशासन से जुड़ी योजनाओं को गति देने के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में सुशासन एवं अभिसरण विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय के लिए तीन नए उच्च स्तरीय पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इनमें आयुक्त/संचालक, अपर संचालक और विशेषज्ञ (अपर संचालक स्तर) का एक-एक पद शामिल है। सरकार के इस फैसले से विभागीय कामकाज, प्रशासनिक नेतृत्व, समन्वय और निगरानी व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही लोक प्रशासन और विधि से जुड़े मामलों में विशेषज्ञता मिलेगी, जिससे नीतिगत और प्रशासनिक सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।

Chhattisgarh Cabinet Meeting: आयुक्त और विशेषज्ञ सहित तीन पदों को मंजूरी

मंत्रिपरिषद की ओर से स्वीकृत किए गए तीन पदों में आयुक्त/संचालक का एक पद, अपर संचालक का एक पद और विशेषज्ञ (अपर संचालक स्तर) का एक पद शामिल है। इन पदों के सृजन का उद्देश्य सुशासन एवं अभिसरण विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय की प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाना है।

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प्रशासनिक नेतृत्व और समन्वय होगा मजबूत

नए पदों के सृजन से विभाग में प्रशासनिक नेतृत्व को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही विभागीय कार्यों की निगरानी, समन्वय और पर्यवेक्षण पहले से अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा। इससे अलग-अलग स्तर पर चल रही सुशासन संबंधी पहलों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

लोक प्रशासन और विधि के क्षेत्र में मिलेगी विशेषज्ञता

मंजूर किए गए पदों में विशेषज्ञ का पद भी शामिल है, जो अपर संचालक स्तर का होगा। इस पद के माध्यम से विभाग को लोक प्रशासन और विधि से जुड़े विषयों में विशेषज्ञता मिलेगी। इससे नीतिगत फैसलों और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित कार्यों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

सुशासन से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन को मिलेगी गति

सरकार का इस फैसले के पीछे मुख्य उद्देश्य सुशासन एवं अभिसरण विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है। तीन नए पदों से विभाग को प्रशासनिक नेतृत्व, बेहतर समन्वय, निगरानी और विषय विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा। इससे राज्य में पारदर्शी प्रशासन और सुशासन से जुड़ी नीतिगत एवं सुधारात्मक पहलों को जमीन पर उतारने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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