CG Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ में सुशासन विभाग को मिलेगी नई ताकत, आयुक्त सहित 3 पद स्वीकृत

CG Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने और सुशासन से जुड़ी योजनाओं को गति देने के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में सुशासन एवं अभिसरण विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय के लिए तीन नए उच्च स्तरीय पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इनमें आयुक्त/संचालक, अपर संचालक और विशेषज्ञ (अपर संचालक स्तर) का एक-एक पद शामिल है। सरकार के इस फैसले से विभागीय कामकाज, प्रशासनिक नेतृत्व, समन्वय और निगरानी व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही लोक प्रशासन और विधि से जुड़े मामलों में विशेषज्ञता मिलेगी, जिससे नीतिगत और प्रशासनिक सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।