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CG Weather Today: दिन में गर्मी, रात में ठंड का एहसास! रायपुर में 14 डिग्री तक गिर सकता है पारा

Raipur Weather Today: छत्तीसगढ़ में सुबह और रात के समय ठंड बढ़ने लगी है, जबकि दिन में धूप से गर्मी महसूस होगी। रायपुर में अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Updated: 10 Nov 2026, 9:03 AM IST

CG Weather Today

CG Weather Today: दिन में गर्मी, रात में ठंड का एहसास!(photo-patrika)

CG Weather Today: छत्तीसगढ़ में नवंबर का दूसरा सप्ताह शुरू होते ही मौसम में बदलाव दिखने लगा है। प्रदेश में सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ रहा है। राजधानी रायपुर में मंगलवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के रायपुर-माना केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार, दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप निकलने की संभावना है। वहीं सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्की धुंध देखने को मिल सकती है।

CG Weather News: सुबह और रात में बढ़ने लगी ठंड

प्रदेश के मौसम में धीरे-धीरे बदलाव हो रहा है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाकों में तापमान कम होने से ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ में भी सुबह और देर रात हल्की ठंड पड़ने लगी है। मौसम संबंधी पूर्वानुमान के अनुसार, अगले दो दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। हालांकि अलग-अलग जिलों में तापमान में अंतर देखने को मिल सकता है।

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रायपुर में आज कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी रायपुर में मंगलवार को मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। दिन में धूप निकलने से तापमान बढ़ेगा, जबकि सुबह और रात के समय ठंडक महसूस होगी। पूर्वानुमान के अनुसार, सुबह 9 बजे तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दोपहर 12 बजे तक इसके 27 डिग्री और दोपहर 2 बजे के आसपास 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। शाम के बाद तापमान में गिरावट शुरू होगी और रात 10 बजे के आसपास पारा करीब 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

राजधानी में बारिश की संभावना नहीं

रायपुर में मंगलवार को बारिश के आसार नहीं हैं। दैनिक मौसम पूर्वानुमान में वर्षा की संभावना शून्य प्रतिशत बताई गई है। मौसम विभाग की ओर से राजधानी के लिए कोई विशेष मौसम चेतावनी भी जारी नहीं की गई है। ऐसे में दिन के समय मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है, लेकिन सुबह और रात में हल्की ठंड महसूस हो सकती है।

14 डिग्री तक गिर सकता है न्यूनतम तापमान

आने वाले दिनों में भी रायपुर में सुबह और रात के समय ठंडक बनी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के रायपुर-माना केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार, 11 और 12 नवंबर को अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं 13 नवंबर को अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके बाद 14 और 15 नवंबर को न्यूनतम तापमान गिरकर करीब 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

दिन में धूप, रात में ठंड का रहेगा असर

फिलहाल प्रदेश में किसी बड़े मौसम परिवर्तन या तेज बारिश का संकेत नहीं है। दिन और रात के तापमान में अंतर के कारण मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिलेगा। सुबह जल्दी घर से निकलने वाले लोगों को हल्के गर्म कपड़े साथ रखने की जरूरत पड़ सकती है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में संभावित गिरावट के साथ ठंड का असर और बढ़ सकता है।

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