CG Weather Today: दिन में गर्मी, रात में ठंड का एहसास! रायपुर में 14 डिग्री तक गिर सकता है पारा

राजधानी रायपुर में मंगलवार को मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। दिन में धूप निकलने से तापमान बढ़ेगा, जबकि सुबह और रात के समय ठंडक महसूस होगी। पूर्वानुमान के अनुसार, सुबह 9 बजे तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दोपहर 12 बजे तक इसके 27 डिग्री और दोपहर 2 बजे के आसपास 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। शाम के बाद तापमान में गिरावट शुरू होगी और रात 10 बजे के आसपास पारा करीब 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।