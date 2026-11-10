बस्तर में नक्सलवाद के मुद्दे पर BJP-कांग्रेस में जुबानी जंग, किरण सिंहदेव ने राहुल गांधी को घेरा

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर में नक्सलवाद के मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया था। पीएम ने कहा था कि हथियारबंद नक्सलियों का प्रभाव खत्म हुआ है, लेकिन कुछ लोगों के मन में अब भी नक्सली विचारधारा मौजूद है। किरण सिंहदेव के मुताबिक, राहुल गांधी खुद को प्रधानमंत्री के इस बयान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के मन में विचारधारा बनी हुई है और राहुल गांधी स्वयं को उसी संदर्भ में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।