छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! BSP टाउनशिप के मकानों का किराया हुआ कम, जानें नई दर

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला!(photo-patrika)
BSP Housing Relief: छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) की टाउनशिप में रहने वाले हजारों परिवारों को आवास किराए में बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल और उनकी अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद बीएसपी प्रबंधन ने रिटेंशन स्कीम और थर्ड पार्टी श्रेणी के आवासों का किराया घटाकर 6 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह कर दिया है। इस फैसले से करीब 3,946 आवासधारियों को लाभ मिलने का अनुमान है। रिटेंशन श्रेणी में किराया 75 प्रतिशत और थर्ड पार्टी श्रेणी में 25 प्रतिशत कम किया गया है।
बीएसपी टाउनशिप में आवास किराए में हुई बढ़ोतरी का मुद्दा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में उठाया गया था। सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अन्य प्रभावित परिवारों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने समस्या का व्यावहारिक समाधान निकालने पर जोर दिया था।
दुर्ग सांसद विजय बघेल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए आवासधारियों की परेशानियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया था। इसके बाद जनप्रतिनिधियों और बीएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई चर्चा में किराया दरों में संशोधन पर सहमति बनी। बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग ने 2 नवंबर 2026 को आदेश जारी कर दोनों श्रेणियों के संबंधित आवासों का किराया 6 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह निर्धारित किया है।
रिटेंशन स्कीम के तहत आने वाले आवासों का किराया पहले 24 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह था। अब इसे घटाकर 6 रुपए कर दिया गया है। यानी इस श्रेणी के आवासधारियों को किराए में 75 प्रतिशत की राहत मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, 500 वर्गफीट के आवास के लिए पहले हर महीने 12 हजार रुपए किराया देना पड़ता था। नई दर के अनुसार अब यह राशि घटकर 3 हजार रुपए हो जाएगी। इस तरह संबंधित परिवार हर महीने 9 हजार रुपए और सालभर में 1 लाख 8 हजार रुपए बचा सकेंगे।
थर्ड पार्टी श्रेणी के आवासधारियों को भी इस फैसले से राहत मिलेगी। इस श्रेणी में पहले किराया 8 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह था, जिसे अब घटाकर 6 रुपए कर दिया गया है। इससे किराए में 25 प्रतिशत की कमी आएगी। नई व्यवस्था के बाद रिटेंशन और थर्ड पार्टी, दोनों श्रेणियों के संबंधित आवासों के लिए किराए की दर समान हो जाएगी।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, किराए की नई दर से बीएसपी टाउनशिप के कुल 3,946 आवासधारियों को लाभ मिलने का अनुमान है। इनमें रिटेंशन श्रेणी के 1,158 और थर्ड पार्टी श्रेणी के 2,788 आवास शामिल हैं। इस फैसले से खासतौर पर उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय तक भिलाई इस्पात संयंत्र में सेवाएं देने के बाद सीमित पेंशन या आय के अन्य साधनों पर निर्भर हैं। किराए में कमी से उनके मासिक खर्च का बोझ कम होगा।
बीएसपी प्रबंधन के संशोधित आदेश में नई किराया दर को पूर्व प्रभाव से लागू करने का प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत संबंधित अवधि के किराए की पुनर्गणना की जा सकेगी। जिन आवासधारियों ने पहले अधिक दर से किराया जमा किया है, उनकी अतिरिक्त राशि के समायोजन की प्रक्रिया विभागीय निर्देशों के आधार पर स्पष्ट की जाएगी। यह संशोधित किराया व्यवस्था आगामी आदेश जारी होने तक अंतरिम राहत के रूप में प्रभावी रहेगी।
इस फैसले के बाद भिलाई स्टील प्लांट के सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ और थर्ड पार्टी कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डेय, विधायक ललित चंद्राकर और रिकेश सेन सहित दुर्ग-भिलाई के कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
बीएसपी टाउनशिप के आवासधारियों के लिए किराए में यह कटौती लंबे समय से चली आ रही समस्या के समाधान की दिशा में अहम कदम है। नई दर लागू होने से हजारों परिवारों के मासिक खर्च में कमी आएगी और उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।
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