छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! BSP टाउनशिप के मकानों का किराया हुआ कम, जानें नई दर

रिटेंशन स्कीम के तहत आने वाले आवासों का किराया पहले 24 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह था। अब इसे घटाकर 6 रुपए कर दिया गया है। यानी इस श्रेणी के आवासधारियों को किराए में 75 प्रतिशत की राहत मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, 500 वर्गफीट के आवास के लिए पहले हर महीने 12 हजार रुपए किराया देना पड़ता था। नई दर के अनुसार अब यह राशि घटकर 3 हजार रुपए हो जाएगी। इस तरह संबंधित परिवार हर महीने 9 हजार रुपए और सालभर में 1 लाख 8 हजार रुपए बचा सकेंगे।