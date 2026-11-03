3 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भिलाई

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! BSP टाउनशिप के मकानों का किराया हुआ कम, जानें नई दर

BSP Housing Rent Reduction: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर BSP टाउनशिप के रिटेंशन और थर्ड पार्टी आवासों का किराया घटाकर 6 रुपए प्रति वर्गफीट कर दिया गया है। इस फैसले से करीब 3,946 आवासधारियों को राहत मिलेगी।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Updated: 3 Nov 2026, 6:24 PM IST

CG News

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला!(photo-patrika)

BSP Housing Relief: छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) की टाउनशिप में रहने वाले हजारों परिवारों को आवास किराए में बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल और उनकी अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद बीएसपी प्रबंधन ने रिटेंशन स्कीम और थर्ड पार्टी श्रेणी के आवासों का किराया घटाकर 6 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह कर दिया है। इस फैसले से करीब 3,946 आवासधारियों को लाभ मिलने का अनुमान है। रिटेंशन श्रेणी में किराया 75 प्रतिशत और थर्ड पार्टी श्रेणी में 25 प्रतिशत कम किया गया है।

Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री साय की पहल पर किराया घटाने का निर्णय

बीएसपी टाउनशिप में आवास किराए में हुई बढ़ोतरी का मुद्दा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में उठाया गया था। सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अन्य प्रभावित परिवारों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने समस्या का व्यावहारिक समाधान निकालने पर जोर दिया था।

Murassu Cyclone Alert: रायपुर में मुरासु तूफान का दिखा असर, गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश शुरू

ये भी पढ़ें
Murassu Cyclone Alert

दुर्ग सांसद विजय बघेल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए आवासधारियों की परेशानियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया था। इसके बाद जनप्रतिनिधियों और बीएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई चर्चा में किराया दरों में संशोधन पर सहमति बनी। बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग ने 2 नवंबर 2026 को आदेश जारी कर दोनों श्रेणियों के संबंधित आवासों का किराया 6 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह निर्धारित किया है।

रिटेंशन आवासों का किराया 75 प्रतिशत घटा

रिटेंशन स्कीम के तहत आने वाले आवासों का किराया पहले 24 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह था। अब इसे घटाकर 6 रुपए कर दिया गया है। यानी इस श्रेणी के आवासधारियों को किराए में 75 प्रतिशत की राहत मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, 500 वर्गफीट के आवास के लिए पहले हर महीने 12 हजार रुपए किराया देना पड़ता था। नई दर के अनुसार अब यह राशि घटकर 3 हजार रुपए हो जाएगी। इस तरह संबंधित परिवार हर महीने 9 हजार रुपए और सालभर में 1 लाख 8 हजार रुपए बचा सकेंगे।

थर्ड पार्टी आवासों के किराए में भी 25 प्रतिशत की कटौती

थर्ड पार्टी श्रेणी के आवासधारियों को भी इस फैसले से राहत मिलेगी। इस श्रेणी में पहले किराया 8 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह था, जिसे अब घटाकर 6 रुपए कर दिया गया है। इससे किराए में 25 प्रतिशत की कमी आएगी। नई व्यवस्था के बाद रिटेंशन और थर्ड पार्टी, दोनों श्रेणियों के संबंधित आवासों के लिए किराए की दर समान हो जाएगी।

3,946 आवासधारियों को मिलेगा फैसले का लाभ

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, किराए की नई दर से बीएसपी टाउनशिप के कुल 3,946 आवासधारियों को लाभ मिलने का अनुमान है। इनमें रिटेंशन श्रेणी के 1,158 और थर्ड पार्टी श्रेणी के 2,788 आवास शामिल हैं। इस फैसले से खासतौर पर उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय तक भिलाई इस्पात संयंत्र में सेवाएं देने के बाद सीमित पेंशन या आय के अन्य साधनों पर निर्भर हैं। किराए में कमी से उनके मासिक खर्च का बोझ कम होगा।

पहले जमा किए गए किराए का भी होगा हिसाब

बीएसपी प्रबंधन के संशोधित आदेश में नई किराया दर को पूर्व प्रभाव से लागू करने का प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत संबंधित अवधि के किराए की पुनर्गणना की जा सकेगी। जिन आवासधारियों ने पहले अधिक दर से किराया जमा किया है, उनकी अतिरिक्त राशि के समायोजन की प्रक्रिया विभागीय निर्देशों के आधार पर स्पष्ट की जाएगी। यह संशोधित किराया व्यवस्था आगामी आदेश जारी होने तक अंतरिम राहत के रूप में प्रभावी रहेगी।

मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर पदाधिकारियों ने की मुलाकात

इस फैसले के बाद भिलाई स्टील प्लांट के सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ और थर्ड पार्टी कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डेय, विधायक ललित चंद्राकर और रिकेश सेन सहित दुर्ग-भिलाई के कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

बीएसपी टाउनशिप के आवासधारियों के लिए किराए में यह कटौती लंबे समय से चली आ रही समस्या के समाधान की दिशा में अहम कदम है। नई दर लागू होने से हजारों परिवारों के मासिक खर्च में कमी आएगी और उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।

Delhi से लौटकर CM साय का बड़ा ऐलान, छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस

ये भी पढ़ें
CG News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

3 Nov 2026, 6:24 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! BSP टाउनशिप के मकानों का किराया हुआ कम, जानें नई दर

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

भिलाई में दिवाली के साथ चढ़ा चुनावी रंग, वार्डों में सक्रिय हुए संभावित प्रत्याशी, ऐसे साध रहे समीकरण

Chhattisgarh News
भिलाई

Cyclone Murasu: चक्रवात ‘मुरासु’ दिखाएगा असर, 50 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, दुर्ग समेत कई जिलों में 3 दिन बारिश का येलो अलर्ट

Chhattisgarh News
भिलाई

बोनस के 100 करोड़ से भिलाई-दुर्ग के बाजारों में बूम, BSP-रेलवे और औद्योगिक श्रमिकों की खरीदारी से बढ़ी रौनक

Diwali Bonus
भिलाई

Human head in Bhilai: कटी मुंडी का रहस्य गहराया, धड़ अब भी लापता, पोस्टमार्टम में पुरुष की पुष्टि

Bhilai murder case
भिलाई

BSP Scrap Scam: 250 टन स्क्रैप चोरी कांड में सीबीआई की एंट्री, 2 IPS और 4 DSP समेत 35 अफसरों की टीम करेगी जांच

BSP Scrap Scam
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.