Human head in Bhilai: कटी मुंडी का रहस्य गहराया, धड़ अब भी लापता, पोस्टमार्टम में पुरुष की पुष्टि

Bhilai murder case: भिलाई नगर थाना क्षेत्र में भिलाई होटल के स्टाफ क्वार्टर के पीछे नर्सरी में मिली कटी मुंडी का रहस्य अब तक अनसुलझा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि यह मुंडी किसी पुरुष की है, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष है। पुलिस घटना के बाद से मृतक की शिनाख्त और सिर से अलग धड़ की तलाश में जुटी है। जिले के 90 गुमशुदा लोगों की जानकारी खंगालने के बावजूद पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला है।