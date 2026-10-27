भिलाईवासियो को एक बार फिर होगी परेशानी, 8 वार्डों में चार दिन नहीं आएगा नल से पानी, 5 हजार घर होंगे प्रभावित

भिलाई में 4 दिन नहीं आएगा पानी (Photo AI Image)
Water crisis: छत्तीसगढ़ के रिसाली नगर पालिक निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अगले चार दिनों तक पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। नेवई ओवरहेड टैंक की मुख्य पाइपलाइन में संधारण और तकनीकी सुधार कार्य के चलते मंगलवार से शुक्रवार तक जलापूर्ति बंद रहेगी। इससे स्टेशन मरोदा और नेवई क्षेत्र के आठ वार्डों के करीब पांच हजार घरों में नलों से पानी नहीं पहुंचेगा। नियमित जलापूर्ति बाधित होने से लोगों को रोजमर्रा के कामकाज के लिए पानी की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। हालांकि, नागरिकों को राहत देने के लिए निगम प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
नगर निगम के जलकार्य विभाग के अनुसार, नेवई ओवरहेड टैंक की मुख्य पाइपलाइन में आवश्यक सुधार किया जाना है। इसके लिए निर्धारित अवधि तक जलापूर्ति बंद रखी जाएगी। इस दौरान स्टेशन मरोदा और नेवई क्षेत्र की बस्तियों में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रभावित क्षेत्रों में वार्ड 16, वार्ड 17 का शिवपारा स्टेशन मरोदा, वार्ड 18 की एचएससीएल कॉलोनी स्टेशन मरोदा, वार्ड 19, वार्ड 20 का शंकरपारा स्टेशन मरोदा, वार्ड 21 का सूर्या नगर स्टेशन मरोदा, वार्ड 32 का नेवई भाठा और वार्ड 33 की नेवई बस्ती पूर्व शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में मंगलवार सुबह से शुक्रवार तक नलों से नियमित पानी की आपूर्ति नहीं होगी।
चार दिनों तक नियमित जलापूर्ति बंद रहने से प्रभावित परिवारों के सामने पीने के पानी, खाना बनाने, कपड़े धोने और अन्य घरेलू कामों के लिए पानी जुटाने की चुनौती रहेगी। ऐसे में निगम प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत टैंकरों से पानी पहुंचाने का निर्णय लिया है। प्रभावित वार्डों में जरूरत के अनुसार टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि लोगों को पेयजल के लिए अधिक परेशानी न उठानी पड़े। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे शटडाउन की अवधि को ध्यान में रखते हुए पहले से पानी का पर्याप्त भंडारण कर लें और उसका उपयोग सावधानीपूर्वक करें।
नेवई ओवरहेड टैंक की मुख्य पाइपलाइन में संधारण और तकनीकी सुधार का उद्देश्य जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना है। निर्धारित कार्य पूरा होने के बाद नियमित जलापूर्ति बहाल होने की उम्मीद है। हालांकि, आपूर्ति सामान्य होने का सटीक समय निगम प्रशासन की ओर से स्पष्ट किए जाने पर ही तय होगा।
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