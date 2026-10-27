भिलाईवासियो को एक बार फिर होगी परेशानी, 8 वार्डों में चार दिन नहीं आएगा नल से पानी, 5 हजार घर होंगे प्रभावित

नगर निगम के जलकार्य विभाग के अनुसार, नेवई ओवरहेड टैंक की मुख्य पाइपलाइन में आवश्यक सुधार किया जाना है। इसके लिए निर्धारित अवधि तक जलापूर्ति बंद रखी जाएगी। इस दौरान स्टेशन मरोदा और नेवई क्षेत्र की बस्तियों में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रभावित क्षेत्रों में वार्ड 16, वार्ड 17 का शिवपारा स्टेशन मरोदा, वार्ड 18 की एचएससीएल कॉलोनी स्टेशन मरोदा, वार्ड 19, वार्ड 20 का शंकरपारा स्टेशन मरोदा, वार्ड 21 का सूर्या नगर स्टेशन मरोदा, वार्ड 32 का नेवई भाठा और वार्ड 33 की नेवई बस्ती पूर्व शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में मंगलवार सुबह से शुक्रवार तक नलों से नियमित पानी की आपूर्ति नहीं होगी।