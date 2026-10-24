24 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भिलाई

दुर्ग में पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला, भारत से किया गया डिपोर्ट, आधार और राशन कार्ड की भी होगी जांच

Bangladeshi Woman Arrested: दुर्ग में बांग्लादेशी नागरिक रीना अख्तर को भारत से डिपोर्ट किया गया। पुलिस के अनुसार, आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेजों के सत्यापन व संभावित निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भिलाई

image

Love Sonkar

Updated: 24 Oct 2026, 6:35 PM IST

Bangladeshi woman case

सांकेतिक तस्वीर (Photo AI Image)

Bangladeshi woman case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में बांग्लादेशी नागरिक रीना अख्तर को भारत से डिपोर्ट कर दिया गया है। दुर्ग पुलिस की विशेष कार्यबल (एसटीएफ) टीम ने पश्चिम बंगाल में इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के सहयोग से समन्वित कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, 23 अक्टूबर 2026 को नियमानुसार उन्हें भारत से बाहर भेजने की प्रक्रिया पूरी की गई।

पश्चिम बंगाल में एसटीएफ ने की कार्रवाई

दुर्ग पुलिस के मुताबिक, रीना अख्तर के मामले में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद एसटीएफ की टीम को पश्चिम बंगाल भेजा गया था। वहां इंटेलिजेंस ब्यूरो और बीएसएफ के सहयोग से कार्रवाई की गई। इसके बाद 23 अक्टूबर को उन्हें नियमानुसार भारत से डिपोर्ट कर दिया गया। इस पूरी कार्रवाई में अलग-अलग एजेंसियों के बीच समन्वय की भूमिका महत्वपूर्ण रही। पुलिस का कहना है कि जिले में विदेशी नागरिकों की पहचान करने, उनके निवास की स्थिति का पता लगाने और दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

आधार और राशन कार्ड की भी होगी जांच

इस मामले में अब आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य भारतीय दस्तावेजों को लेकर भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। पुलिस के अनुसार, संबंधित महिला द्वारा ये दस्तावेज प्राप्त किए जाने के संबंध में संबंधित विभागों से जांच और नियमानुसार निरस्तीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। दस्तावेजों की जांच का उद्देश्य उनकी वास्तविकता का सत्यापन करना और यदि वे अवैध तरीके से प्राप्त किए गए हों, तो उनके संभावित दुरुपयोग को रोकना है। हालांकि, इन दस्तावेजों के सत्यापन और निरस्तीकरण की अंतिम स्थिति संबंधित विभागों की जांच तथा निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Oct 2026, 6:35 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / दुर्ग में पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला, भारत से किया गया डिपोर्ट, आधार और राशन कार्ड की भी होगी जांच

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

निकाय चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़ा फेरबदल, भिलाई में 69 हजार वोटर घटे, 30 अक्टूबर तक करें दावा-आपत्ति

Voter List Revision
भिलाई

दिवाली की आड़ में चुनावी बिसात, पोस्टर पॉलिटिक्स से चेहरा चमकाने में जुटे दावेदार, जनता का सवाल- 5 साल कहां थे नेताजी?

Civic Elections
भिलाई

Bhilai News: 2027 से B.SC एग्रीकल्चर की पढ़ाई! ऑनर्स और मल्टीपल एग्जिट का विकल्प, जानें पूरा प्लान

Agriculture Science Course
भिलाई

Weather Update: छत्तीसगढ़ में गिरने लगा रात का पारा, अगले दो दिन बाद बढ़ेगी ठण्ड

Chhattisgarh Weather Update
भिलाई

Free coaching: सरकारी नौकरी का सपना होगा आसान, दुर्ग विश्वविद्यालय में मिलेगी UPSC-CGPSC की मुफ्त कोचिंग

Free Coaching in Chhattisgarh
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.