Ration card inspection: छत्तीसगढ़ में राशन कार्डों का सत्यापन तेज,1.17 लाख से ज्यादा कार्ड हो चुके निरस्त, नौकरीपेशा परिवारों की भी होगी जांच

सर्वे के तहत ग्राम पंचायतों के सचिव और सरपंच को संबंधित परिवारों की जानकारी जुटाने और जांच रिपोर्ट खाद्य विभाग को सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है। पंचायतों से मिली रिपोर्ट के आधार पर विभाग यह जांच करेगा कि संबंधित परिवार गरीबी रेखा श्रेणी के राशन कार्ड के लिए निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करते हैं या नहीं। खासतौर पर उन परिवारों की आर्थिक स्थिति की पड़ताल की जाएगी, जिनके सदस्यों को नौकरी मिलने या आय के अन्य स्रोत विकसित होने के बाद भी राशन कार्ड के जरिए खाद्यान्न मिल रहा है।