Raipur Railway news: ट्रेन के एसी कोच से गांजा तस्करी, सवाल सुनते ही मौन हुईं RPF की DG, अधिकारियों के इशारे पर बीच में खत्म हुई वार्ता

Railway News: @हिमांशु शर्मा। पत्रिका की टीम ने आरपीएफ डीजीपी सोनाली मिश्रा से पूछा कि, ट्रेनों से गांजा तस्करी हो रही है। गांजा माफिया अब स्लीपर कोच के साथ एसी कोच में भी तस्करी कर रहे हैं? सभी को पता है कि ओडि़शा समेत अन्य स्थानों से गांजा आ रहा है, फिर भी टीम इसे क्यों नहीं रोक पा रही है? इस पर डीजीपी ने कहा कि ये सबसे बड़ी समस्या है, इसे रोकने के लिए आरपीएफ के साथ जीआरपी, स्टेट पुलिस समेत अन्य एजेंसी भी ज्वाइंट होकर काम कर रही हैं। इसलिए अब घटनाएं भी पता चल रही हैं।