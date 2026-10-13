New Rent Rules: छत्तीसगढ़ में मकान-दुकान किराए पर देने के नियम बदले, अब 3 महीने से ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं

समय पर किराया: किराएदार को तय तारीख पर किराया और उपयोग की गई सेवाओं का भुगतान करना होगा।

मकान खाली कराने का अधिकार: किराया नहीं देने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या तय शर्तों का उल्लंघन करने पर मकान मालिक रेंट कंट्रोलर के समक्ष कार्रवाई की मांग कर सकेगा।

निरीक्षण का अधिकार: पूर्व सहमति और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिन में मकान का निरीक्षण किया जा सकेगा।

खुद के उपयोग के लिए मकान: निर्धारित परिस्थितियों में कानूनी प्रक्रिया और लागू नोटिस अवधि का पालन कर मकान वापस लिया जा सकेगा।