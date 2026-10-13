Chhattisgarh Noise Pollution Bill: 50 हजार जुर्माना देकर रातभर बजा सकेंगे डीजे? नए कोलाहल नियंत्रण विधेयक पर सवाल

पर्यावरणविद् ने वाहनों पर साउंड बॉक्स बजाने के मामलों में हाईकोर्ट के पुराने आदेशों के पालन पर भी सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार, हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर 2016 और 27 अप्रैल 2017 को आदेश दिए थे कि किसी भी वाहन पर साउंड बॉक्स नहीं बजाया जाएगा। सिंघवी के मुताबिक, आदेशों में पहली बार पकड़े जाने पर जब्त वाहन को कलेक्टर की अनुमति से छोड़ने, दूसरी बार पकड़े जाने पर परमिट निरस्त करने और परमिट की बहाली के लिए हाईकोर्ट के आदेश की शर्त शामिल थी। इसके अलावा वाहनों का रिकॉर्ड रखने की बात भी कही गई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले करीब 10 वर्षों में इन निर्देशों का प्रभावी पालन नहीं हुआ। उनके अनुसार, जब्त वाहनों को निर्धारित शर्तों के आधार पर छोड़ने और दोबारा उल्लंघन करने वालों के परमिट निरस्त करने की कार्रवाई भी प्रभावी रूप से नहीं हुई। उनका कहना है कि नए कानून के साथ पुराने न्यायिक आदेशों के पालन की व्यवस्था भी स्पष्ट होनी चाहिए।