रायपुर@संतराम साहू। Raipur Municipal Corporation: राजधानी रायपुर के आसपास तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए 20 गांवों को नगर निगम की सीमा में शामिल करने की योजना है। नगर निगम बहुत पहले इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज चुका है, लेकिन फाइल शासन स्तर पर लंबित है। हालांकि, प्रस्ताव भेजे हुए करीब पांच साल बीत चुके हैं। अब चूंकि जनगणना के कार्य शुरू हो चुके हैं, इसलिए अब इस पर निर्णय जनगणना के बाद ही होंगे। क्योंकि शासन ने नगर निगम की सीमा फ्रीज कर दी है।