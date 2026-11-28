तोड़ी सामाजिक आशंकाओं की दीवार: महक के इस सफर की नींव उनके पिता राधेश्याम नरवसे के भरोसे पर टिकी है। क्रिकेट की बारीकियों और नियमों से अनजान होने के बावजूद उन्होंने बेटी की आंखों में पल रहे सपने और उसकी प्रतिभा को पहचाना। अक्सर छोटे शहरों में बेटियों के खेल में जाने को लेकर परिवार आशंकित रहते हैं, लेकिन महक के पिता ने समाज की इन आशंकाओं से ऊपर उठकर बेटी को आगे बढ़ने की पूरी आजादी दी। परिवार से मिला यही संबल महक के लिए मैदान पर हर चुनौती से लड़ने का हौसला बनता गया।