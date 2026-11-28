Raipur News: नशे के लिए पैसे मांगकर चालक को पीटा(photo-patrika)
Raipur News: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में नशे के लिए पैसे नहीं देने पर ई-रिक्शा चालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि चार युवकों ने चालक को रास्ते में रोककर नशा करने के लिए पैसे मांगे। इनकार करने पर गाली-गलौज करते हुए उसकी पिटाई कर दी। इस दौरान एक युवक ने नुकीली वस्तु से उस पर हमला किया। बीच-बचाव करने पहुंचे एक अन्य व्यक्ति के साथ भी मारपीट की गई। आरोपियों ने ई-रिक्शा में तोड़फोड़ कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत के मुताबिक, पीड़ित ई-रिक्शा चलाकर अपना जीवनयापन करता है। 27 नवंबर 2026 की रात करीब 2 बजे वह एक सवारी को छोड़ने के लिए संतोषी नगर मस्जिद के पास गया था। सवारी को उसके गंतव्य तक पहुंचाने के बाद वह वापस लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में साजिद उर्फ राजा, शेख वारिस और उनके दो अन्य साथी उसके पास पहुंचे। पीड़ित का कहना है कि वह साजिद उर्फ राजा और शेख वारिस को पहले से जानता है। वहीं, उनके साथ मौजूद दो अन्य युवक एक-दूसरे को नागोला और दानिश नाम से बुला रहे थे।
पीड़ित के अनुसार, चारों युवकों ने उसे रोककर नशा करने के लिए पैसे मांगे। जब उसने अपने पास पैसे नहीं होने की बात कही तो युवक नाराज हो गए। आरोप है कि इसके बाद उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-मुक्कों से उसकी पिटाई की। इसी दौरान साजिद उर्फ राजा ने अपने हाथ में रखी नुकीली वस्तु से चालक पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में चालक घायल हो गया।
घटनास्थल पर मौजूद मोहसिन नामक व्यक्ति ने जब चालक को पिटते देखा तो वह बीच-बचाव करने पहुंचा। आरोप है कि युवकों ने उसके साथ भी मारपीट की, जिससे उसे चोटें आईं। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि हमले के दौरान उसके दोनों हाथों, बाईं आंख और सिर में चोट लगी है। वहीं, मोहसिन के माथे और दोनों जांघों में चोट आने की बात कही गई है।
मारपीट के दौरान आरोपियों ने ई-रिक्शा में भी तोड़फोड़ की। शिकायत के अनुसार, वाहन क्रमांक CG04QN6652 को नुकसान पहुंचाया गया। इससे चालक को आर्थिक क्षति हुई है। हालांकि, वाहन को हुए नुकसान की वास्तविक राशि का उल्लेख शिकायत में नहीं किया गया है। घटना के बाद पीड़ित ने पूरे मामले की जानकारी मोहम्मद रोशन और अपनी पत्नी खतीजा बेगम को दी।
पीड़ित ने पुलिस के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर चारों युवकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में जबरन पैसे मांगने, गाली-गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने, मारपीट करने और ई-रिक्शा में तोड़फोड़ करने के आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले में दर्ज धाराओं को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस जांच के बाद ही घटना से जुड़े सभी तथ्यों की पुष्टि हो सकेगी।