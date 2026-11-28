Raipur News: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में नशे के लिए पैसे नहीं देने पर ई-रिक्शा चालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि चार युवकों ने चालक को रास्ते में रोककर नशा करने के लिए पैसे मांगे। इनकार करने पर गाली-गलौज करते हुए उसकी पिटाई कर दी। इस दौरान एक युवक ने नुकीली वस्तु से उस पर हमला किया। बीच-बचाव करने पहुंचे एक अन्य व्यक्ति के साथ भी मारपीट की गई। आरोपियों ने ई-रिक्शा में तोड़फोड़ कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।