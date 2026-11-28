BJP Poster Against Congress: 'अब खुलेंगे भूपेश सरकार के शराब घोटाले के राज'(photo-patrika)
BJP Poster Against Congress: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3,200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में आरोपी विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है। रायपुर पहुंचने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से 30 नवंबर 2026 तक आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) की रिमांड मंजूर की गई है। इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश की सियासत भी गरमा गई है। भाजपा ने पोस्टर जारी कर पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने कहा है कि अब शराब घोटाले से जुड़े राज खुलने का समय आ गया है।
विकास अग्रवाल को भारत लाए जाने के बाद भाजपा ने शराब घोटाले को लेकर एक पोस्टर जारी किया है। इसमें दावा किया गया है कि आरोपी से पूछताछ के बाद घोटाले से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। भाजपा ने पोस्टर के जरिए कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब कथित शराब घोटाले के राज खुलेंगे।
पार्टी का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ शराब कारोबार में हुई कथित अनियमितताओं, कमीशन के लेन-देन और पूरे सिंडिकेट के नेटवर्क से जुड़े लोगों की भूमिका सामने आ सकती है। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।
जानकारी के मुताबिक, विकास अग्रवाल लंबे समय से भारत से बाहर रह रहा था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के समन्वय से प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे संयुक्त अरब अमीरात से भारत लाया गया। इस कार्रवाई में विदेश मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय और छत्तीसगढ़ की जांच एजेंसियों के बीच समन्वय किया गया।
28 नवंबर की देर रात करीब 11:30 बजे आरोपी को रायपुर की रिमांड कोर्ट में पेश किया गया। विशेष अदालत में न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण उसकी पेशी रिमांड कोर्ट में कराई गई। सुनवाई के दौरान EOW ने पूछताछ के लिए आरोपी की रिमांड मांगी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 30 नवंबर तक EOW रिमांड मंजूर कर दी।
जांच एजेंसियों के अनुसार, विकास अग्रवाल को कथित शराब सिंडिकेट में वित्तीय समन्वयक यानी मनीमैन की भूमिका में बताया गया है। आरोप है कि वह शराब कारोबार से जुड़े कथित कमीशन के लेन-देन और रकम के प्रबंधन का काम देखता था। एजेंसियां अब उससे कमीशन की रकम के स्रोत, पैसों के लेन-देन और कथित सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में पूछताछ कर सकती हैं। जांच के लिहाज से उसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
विकास अग्रवाल की गिरफ्तारी और भारत वापसी को शराब घोटाले की जांच में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। EOW की पूछताछ में कथित आर्थिक नेटवर्क, रकम के वितरण और सिंडिकेट से जुड़े लोगों की भूमिका के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश होगी। भाजपा ने इस कार्रवाई को घोटाले से जुड़े कथित राज सामने आने की शुरुआत बताया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि पूछताछ के दौरान क्या जानकारी सामने आती है और जांच एजेंसी आगे किन लोगों की भूमिका की पड़ताल करती है।
विकास अग्रवाल की वापसी के बाद शराब घोटाला एक बार फिर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। भाजपा जहां इसे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार से जोड़कर सवाल उठा रही है, वहीं मामले में आरोपों और जिम्मेदारियों का अंतिम निर्धारण जांच तथा अदालत की प्रक्रिया के बाद ही होगा। फिलहाल विकास अग्रवाल 30 नवंबर तक EOW की रिमांड पर है। आने वाले दिनों में जांच एजेंसी की पूछताछ और उससे सामने आने वाले तथ्यों पर राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजर बनी रहेगी।
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