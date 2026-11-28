BJP Poster Against Congress: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3,200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में आरोपी विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है। रायपुर पहुंचने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से 30 नवंबर 2026 तक आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) की रिमांड मंजूर की गई है। इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश की सियासत भी गरमा गई है। भाजपा ने पोस्टर जारी कर पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने कहा है कि अब शराब घोटाले से जुड़े राज खुलने का समय आ गया है।