सुरक्षा आदेश सामान्यत अधिकतम तीन महीने के लिए होगा। आगे सुरक्षा जारी रखने के लिए समीक्षा और राज्य साक्षी संरक्षण प्राधिकरण की मंजूरी जरूरी होगी। पहचान बदलने, राज्य से बाहर स्थानांतरण और निर्धारित सीमा से अधिक बार-बार वित्तीय सहायता जैसे मामलों में भी प्राधिकरण की सहमति लेनी होगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य और जिला स्तर पर व्यवस्था बनाई गई है। राज्य स्तर पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में प्राधिकरण बनेगा। जिले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति आवेदन पर निर्णय करेगी। जिले में आदेश लागू कराने की जिम्मेदारी एसपी की होगी।