New LPG Gas Connection: दुनिया के नक्शे पर चल रही जंग की तपिश अब आम आदमी की रसोई तक पहुंच चुकी है। अमरीका और ईरान के बीच जारी युद्ध के असर से घरेलू गैस आपूर्ति और नए कनेक्शन की प्रक्रिया अबतक प्रभावित हैं। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा रायपुर में रहने वाले छात्रों, नौकरीपेशा युवाओं और किरायेदारों को भुगतना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोग करीब नौ महीने से नए घरेलू गैस कनेक्शन के लिए गैस एजेंसियों और संबंधित विभागों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक राहत नहीं मिल पाई है।