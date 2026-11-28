अवैध कबाड़ का बड़ा खेल (Photo Source- AI Generate)
Illegal Business in Raipur: राजधानी रायपुर में अवैध कबाड़ कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर जोन पुलिस की अलग-अलग टीमों ने उरला और खमतराई थाना क्षेत्रों में एक साथ 20 कबाड़ियों के ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान 10 ठिकानों से करीब 8 टन कबाड़ जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक, संबंधित कबाड़ी जब्त किए गए माल की खरीदी से जुड़े वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके। अचानक हुई इस कार्रवाई से कबाड़ कारोबारियों में हड़कंप मच गया।
पुलिस अब जब्त किए गए कबाड़ के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। साथ ही कारोबारियों के लाइसेंस, खरीदी-बिक्री के बिल, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि कबाड़ के कारोबार की आड़ में चोरी का सामान खपाया जा सकता है। हालांकि, इस संबंध में जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
अवैध कारोबार और संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उत्तर जोन में विशेष कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी के तहत डीसीपी उत्तर जोन दीपमाला कश्यप, एडीसीपी आदित्य पांडेय और एसीपी पूर्णिमा लामा के निर्देशन में पुलिस की अलग-अलग टीमें बनाई गईं। इन टीमों ने उरला और खमतराई थाना क्षेत्रों में चिह्नित कबाड़ कारोबारियों के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। पुलिस ने वहां रखे कबाड़ की जांच करने के साथ ही उसके खरीदी-बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड भी खंगाले। कार्रवाई के दौरान जिन कारोबारियों के पास कबाड़ के वैध दस्तावेज नहीं मिले, उनके यहां से संदिग्ध माल जब्त किया गया।
पुलिस के इस अभियान में उरला और खमतराई क्षेत्र के कुल 20 कबाड़ कारोबारियों के ठिकानों को शामिल किया गया था। इनमें उरला थाना क्षेत्र में 8 कबाड़ियों के यहां तलाशी ली गई। जांच के दौरान 6 ठिकानों पर ऐसा कबाड़ मिला, जिसके संबंध में संचालक जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसी तरह खमतराई थाना क्षेत्र में पुलिस ने 12 कबाड़ कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी। यहां 4 ठिकानों से संदिग्ध कबाड़ बरामद हुआ। दोनों थाना क्षेत्रों को मिलाकर पुलिस ने कुल 10 कबाड़ियों के यहां से करीब 8 टन कबाड़ जब्त किया है।
कार्रवाई के बाद पुलिस का मुख्य फोकस जब्त किए गए कबाड़ के स्रोत का पता लगाने पर है। पुलिस यह जांच कर रही है कि कबाड़ कारोबारियों ने यह सामान कहां से खरीदा था और इसके लिए उनके पास कोई वैध बिल या अन्य दस्तावेज मौजूद हैं या नहीं। इसके अलावा कारोबारियों के लाइसेंस, खरीदी-बिक्री के रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जब्त किए गए सामान में चोरी का कोई माल तो शामिल नहीं है। यदि जांच में चोरी का सामान खरीदने या अवैध कारोबार में संलिप्तता सामने आती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कबाड़ कारोबार की आड़ में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चोरी का सामान खरीदने, उसे छिपाने या आगे बेचने में शामिल लोगों की पहचान की जाएगी। जांच में जिनकी भूमिका संदिग्ध या अवैध पाई जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, चोरी के कई मामलों में सामान को कबाड़ के रूप में खपाने की आशंका रहती है। ऐसे में पुलिस कबाड़ कारोबारियों के दस्तावेजों और खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड की जांच को अहम मान रही है।
उत्तर जोन पुलिस ने यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रावधानों के तहत की है। पुलिस प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि शहर में अवैध कारोबार और संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अब कबाड़ कारोबारियों के बीच दस्तावेजों और लाइसेंस को लेकर सतर्कता बढ़ने की संभावना है। फिलहाल जब्त किए गए करीब 8 टन कबाड़ की जांच की जा रही है। जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़