कार्रवाई के बाद पुलिस का मुख्य फोकस जब्त किए गए कबाड़ के स्रोत का पता लगाने पर है। पुलिस यह जांच कर रही है कि कबाड़ कारोबारियों ने यह सामान कहां से खरीदा था और इसके लिए उनके पास कोई वैध बिल या अन्य दस्तावेज मौजूद हैं या नहीं। इसके अलावा कारोबारियों के लाइसेंस, खरीदी-बिक्री के रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जब्त किए गए सामान में चोरी का कोई माल तो शामिल नहीं है। यदि जांच में चोरी का सामान खरीदने या अवैध कारोबार में संलिप्तता सामने आती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।