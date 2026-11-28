रायपुर@नारद योगी। Mahadev Betting App: महादेवबुक सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई-ईडी की लगातार कार्रवाई से राजधानी सहित प्रदेश भर के सट्टेबाजों में हड़कंप मच गया है। खासकर उनमें, जिनके नाम अब तक पुलिस की जांच-रिकार्ड में आए हैं, लेकिन सार्वजनिक नहीं हुए और न ही गिरफ्तारी हुई। वर्ष 2019 से अब तक रायपुर के 200 से अधिक बड़े सट्टेबाजों का सीधा कनेक्शन उजागर हो चुका है। ऑर्गनाइज सट्टा चलाने वालों के अलावा कारोबारी, नेता से लेकर कबाड़ी तक महादेव सट्टे का पैनल बेच रहे थे। इसके बदले में लाखों रुपए वसूलते थे। पुलिस ने फरारी में ही चालान पेश किया। अब मामला सीबीआई के पास चला गया है।