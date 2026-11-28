छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े 83.27 लाख राशनकार्डधारियों के लिए फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि चावल और अन्य खाद्यान्न का वितरण निर्धारित पात्रता के अनुसार जारी है। वहीं, चना और शक्कर की आपूर्ति स्टॉक की कमी के कारण प्रभावित हुई है। केरोसिन की कीमत बढ़ने से इसका उठाव भी कम हुआ है। विभाग ने इन स्थितियों को लेकर जानकारी साझा की है, लेकिन चना और शक्कर की नियमित आपूर्ति बहाल होने की तारीख अभी स्पष्ट नहीं की है। ऐसे में राशनकार्डधारियों को अपनी उचित मूल्य दुकान से उपलब्ध स्टॉक और वितरण की जानकारी लेते रहना चाहिए। चना और शक्कर का वितरण स्थायी रूप से बंद होने की बात फिलहाल विभाग की ओर से नहीं कही गई है।