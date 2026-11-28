छत्तीसगढ़ के 83 लाख राशनकार्डधारियों के लिए बड़ा अपडेट (Photo Source- Patrika File Photo)
Ration Card Update: छत्तीसगढ़ के लाखों राशनकार्डधारियों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। प्रदेश में सरकारी राशन दुकानों के माध्यम से 83.27 लाख राशनकार्डधारियों को उनकी पात्रता के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इस बीच चना, शक्कर और केरोसिन की उपलब्धता को लेकर खाद्य विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मुताबिक, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केंद्रों में पर्याप्त स्टॉक नहीं होने के कारण जुलाई 2026 से चना और अक्टूबर 2026 से शक्कर का वितरण प्रभावित हुआ है।
वहीं, केरोसिन की कीमत 62 से बढ़कर 82 रुपये प्रति लीटर तक पहुंचने के कारण हितग्राही इसका कम उठाव कर रहे हैं। हालांकि, विभाग ने साफ किया है कि चना और शक्कर का वितरण स्थायी रूप से बंद नहीं किया गया है। इन सामग्रियों की आपूर्ति प्रभावित होने को अस्थायी समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसे में राशनकार्डधारियों के लिए यह जानना जरूरी है कि प्रदेश में राशन वितरण की मौजूदा स्थिति क्या है और पिछले 11 महीनों में कितना खाद्यान्न बांटा गया है।
छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 14,193 शासकीय उचित मूल्य दुकानों का संचालन किया जा रहा है। इन दुकानों के माध्यम से प्रदेश के 83.27 लाख राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। राशनकार्डधारियों को उनकी पात्रता के अनुसार चावल, नमक, शक्कर, चना और केरोसिन जैसी सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।
इसके लिए खाद्य विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से आवंटन और वितरण की प्रक्रिया संचालित की जाती है। विभाग के अनुसार, प्रदेश में राशन वितरण का काम जारी है। हालांकि, कुछ सामग्रियों की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण हितग्राहियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर चना और शक्कर की उपलब्धता को लेकर राशन दुकानों में स्थिति प्रभावित हुई है।
खाद्य विभाग ने जनवरी से नवंबर 2026 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बांटे गए खाद्यान्न का आंकड़ा भी जारी किया है। इसके मुताबिक, इन 11 महीनों में प्रदेशभर के राशनकार्डधारियों को कुल 26.51 लाख टन चावल का वितरण किया गया। इसके अलावा इसी अवधि में नमक, शक्कर और चना भी बड़ी मात्रा में वितरित किया गया है। विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वितरण की स्थिति इस प्रकार है।
खाद्य सामग्री जनवरी से नवंबर 2026 तक वितरण
चावल 26.51 लाख टन
नमक 95,832 टन
शक्कर 62,083 टन
चना 36,244 टन
इन आंकड़ों से पता चलता है कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बड़ी संख्या में परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाया गया है। हालांकि, साल के कुछ महीनों में चना और शक्कर की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण इनका नियमित वितरण बाधित हुआ।
राशनकार्डधारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी चना और शक्कर की उपलब्धता को लेकर है। खाद्य विभाग के मुताबिक, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केंद्रों में पर्याप्त स्टॉक नहीं होने के कारण जुलाई 2026 से चना और अक्टूबर 2026 से शक्कर का वितरण प्रभावित हुआ है। इसका मतलब है कि राशन दुकानों तक इन दोनों सामग्रियों की नियमित आपूर्ति नहीं हो पा रही है। स्टॉक की कमी के कारण पात्र हितग्राहियों को भी समय पर चना और शक्कर मिलने में परेशानी हो सकती है।
हालांकि, विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन दोनों खाद्य सामग्रियों का वितरण स्थायी रूप से बंद करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। आपूर्ति में आई कमी को अस्थायी समस्या बताया गया है। फिलहाल विभाग की ओर से चना और शक्कर की नियमित आपूर्ति दोबारा शुरू होने की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई है। ऐसे में हितग्राहियों को इसकी उपलब्धता के लिए आगे की जानकारी का इंतजार करना होगा।
प्रदेश में केरोसिन के उठाव को लेकर भी खाद्य विभाग ने जानकारी दी है। विभाग के अनुसार, केरोसिन की कीमत 62 रुपये से बढ़कर 82 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है। कीमतों में बढ़ोतरी के कारण राशनकार्डधारियों द्वारा केरोसिन का उठाव कम किया जा रहा है। इसका असर केरोसिन वितरण के आंकड़ों पर भी पड़ रहा है। पहले की तुलना में अधिक कीमत होने के कारण हितग्राही जरूरत के अनुसार ही केरोसिन खरीद रहे हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि केरोसिन का कम उठाव केवल आपूर्ति की कमी से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि इसकी बढ़ी हुई कीमत भी एक प्रमुख वजह बताई गई है।
चना और शक्कर की उपलब्धता को लेकर लोगों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार ने राशन दुकानों से इनका वितरण बंद कर दिया है? खाद्य विभाग ने इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि वितरण स्थायी रूप से बंद नहीं किया गया है। विभाग के मुताबिक, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केंद्रों में स्टॉक की कमी के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसलिए इसे वितरण बंद करने का निर्णय नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि, जब तक प्रदाय केंद्रों में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध नहीं होता और राशन दुकानों तक नियमित आपूर्ति बहाल नहीं होती, तब तक हितग्राहियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े 83.27 लाख राशनकार्डधारियों के लिए फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि चावल और अन्य खाद्यान्न का वितरण निर्धारित पात्रता के अनुसार जारी है। वहीं, चना और शक्कर की आपूर्ति स्टॉक की कमी के कारण प्रभावित हुई है। केरोसिन की कीमत बढ़ने से इसका उठाव भी कम हुआ है। विभाग ने इन स्थितियों को लेकर जानकारी साझा की है, लेकिन चना और शक्कर की नियमित आपूर्ति बहाल होने की तारीख अभी स्पष्ट नहीं की है। ऐसे में राशनकार्डधारियों को अपनी उचित मूल्य दुकान से उपलब्ध स्टॉक और वितरण की जानकारी लेते रहना चाहिए। चना और शक्कर का वितरण स्थायी रूप से बंद होने की बात फिलहाल विभाग की ओर से नहीं कही गई है।
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