Delimitation: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम साय ने 27 नवंबर को राजधानी रायपुर में कहा कि यह अच्छी बात है कि केंद्र सरकार एक विशेष सत्र बुला रही है। अगर यह सब हो जाता है, तो इससे फायदे होंगे। यानी, अगर परिसीमन होता है, तो उससे भी लाभ मिलेगा; निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ेगी, और लोकसभा तथा विधानसभा में अधिक लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा।