Raipur News: बैंक में पैसे जमा कराने पहुंची महिला(photo-AI)
Raipur News: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के दलदल सिवनी स्थित छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में नकली नोट मिलने का मामला सामने आया है। यहां पैसे जमा कराने पहुंची महिला जानकी वराठे के पास से 50-50 रुपये के 25 जाली नोट मिले हैं। महिला अपने खाते में कुल 12,350 रुपये जमा कराने पहुंची थी। कैश काउंटर पर बैंक कर्मचारियों ने एडवांस मशीन और UV लैंप से नोटों की जांच की, जिसमें 25 नोटों में जरूरी सुरक्षा फीचर नहीं पाए गए। बैंक मैनेजर की शिकायत पर पंडरी पुलिस ने महिला के खिलाफ BNS की धारा 179 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, 12 नवंबर को खाताधारक जानकी वराठे छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की दलदल सिवनी शाखा में पैसे जमा कराने पहुंची थी। कैश काउंटर पर उसने 50 और 100 रुपये के नोट दिए। बैंक कर्मचारियों ने उपलब्ध एडवांस मशीन से नोटों की जांच की। इस दौरान UV लैंप की मदद से जांच करने पर 50 रुपये के 25 नोटों में सुरक्षा संबंधी जरूरी फीचर नहीं पाए गए। इसके बाद इन नोटों को जाली के रूप में चिन्हित किया गया।
बैंक शाखा के मैनेजर संजय मिश्रा ने इस मामले में पंडरी थाना में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देशों के अनुसार, एक ही ट्रांजेक्शन में चार से अधिक जाली नोट मिलने पर FIR दर्ज कराना अनिवार्य है। इसी नियम के तहत बैंक प्रबंधन ने पुलिस को आवेदन सौंपा।
बैंक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला जानकी वराठे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 179 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि महिला के पास ये जाली नोट कहां से आए और इन्हें उसे किसने दिया। मामले में आगे की जांच जारी है।