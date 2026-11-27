Raipur News: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के दलदल सिवनी स्थित छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में नकली नोट मिलने का मामला सामने आया है। यहां पैसे जमा कराने पहुंची महिला जानकी वराठे के पास से 50-50 रुपये के 25 जाली नोट मिले हैं। महिला अपने खाते में कुल 12,350 रुपये जमा कराने पहुंची थी। कैश काउंटर पर बैंक कर्मचारियों ने एडवांस मशीन और UV लैंप से नोटों की जांच की, जिसमें 25 नोटों में जरूरी सुरक्षा फीचर नहीं पाए गए। बैंक मैनेजर की शिकायत पर पंडरी पुलिस ने महिला के खिलाफ BNS की धारा 179 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।