बोड़ला ब्लॉक के बैजलपुर में बन रहे सरकारी वेयरहाउस के निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गोदाम के चार कॉलम पहले से बनी सीसी सड़क के ऊपर ही खड़े कर दिए गए हैं। उनका आरोप है कि मजबूत नींव के लिए आवश्यक खुदाई और निर्धारित तकनीकी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो रही सामग्री और तकनीकी मानकों को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि निर्माण में लापरवाही से भविष्य में भवन की मजबूती प्रभावित हो सकती है।