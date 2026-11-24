Kawardha Police Action: सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी और दुकानों में अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा देने वालों के खिलाफ कबीरधाम पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। 22 नवंबर को जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में आबकारी अधिनियम के तहत 11 प्रकरण दर्ज कर 11 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। वहीं जुआ खेलने के मामले में पांच लोगों को पकडक़र 6300 रुपए नकद और ताश की गड्डी जब्त की गई। पुलिस की कार्रवाई में सबसे अधिक मामले पंडरिया थाना क्षेत्र में सामने आए। यहां सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते मिले छह लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 36(च)(1) के तहत कार्रवाई की गई।