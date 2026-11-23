सड़क दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति को तत्काल सहायता दिलाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क किया जा सकता है। इस नंबर के माध्यम से एंबुलेंस और आवश्यक आपातकालीन सहायता प्राप्त की जा सकती है। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर आसपास मौजूद लोगों को भी मदद के लिए आगे आना चाहिए, ताकि घायल को जल्द से जल्द चिकित्सा सुविधा मिल सके। कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने युवाओं, वाहन चालकों और सामाजिक संगठनों से भी राहवीर योजना के प्रति जागरूकता फैलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करना मानवीय जिम्मेदारी है और समय पर की गई सहायता किसी परिवार को अपनों से बिछड़ने के दर्द से बचा सकती है।