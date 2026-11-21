Chhattisgarh Gold News: छत्तीसगढ़ की परंपरा में सोना केवल आभूषण नहीं, बल्कि परिवार की समृद्धि, शुभ शगुन और बुरे वक्त का सबसे भरोसेमंद सहारा माना जाता है। शादी-ब्याह और त्योहारों के सीजन में सराफा बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। लेकिन जब सोने के भाव नई ऊंचाइयों पर हों तो एक जागरूक ग्राहक के तौर पर आपकी सतर्कता ही आपकी मेहनत की कमाई की सबसे बड़ी सुरक्षा है। हाल के दिनों में देश के कुछ हिस्सों में सोने का वजन बढ़ाने के लिए रेनियम जैसी भारी औद्योगिक धातु के उपयोग की चर्चाएं सामने आई हैं। ऐसे में किसी भी तरह की घबराहट के बजाय, सही जानकारी और प्रमाणिकता के साथ खरीदारी करना समय की सबसे बड़ी मांग है।