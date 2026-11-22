CG Winter Season: छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। प्रदेश के कवर्धा और जांजगीर जिले में बारिश थमते ही घने कोहरे और धुंध का असर देखने को मिला। सुबह के समय कई इलाकों में दृश्यता इतनी कम हो गई कि वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। जांजगीर में तो स्थिति ऐसी रही कि वाहन 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलते नजर आए। वहीं कवर्धा में तालाबों, जलाशयों और खुले मैदानों के आसपास घनी धुंध छाई रही। मौसम में आए इस बदलाव से जहां सड़कों पर यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई, वहीं वातावरण में नमी बढ़ने और तापमान में गिरावट से लोगों को ठंड का अहसास भी होने लगा है। सुबह और रात के समय कोहरे के कारण आम लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।