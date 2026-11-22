बारिश थमते ही कवर्धा-जांजगीर में कोहरे का असर (Photo Source- Patrika Create)
CG Winter Season: छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। प्रदेश के कवर्धा और जांजगीर जिले में बारिश थमते ही घने कोहरे और धुंध का असर देखने को मिला। सुबह के समय कई इलाकों में दृश्यता इतनी कम हो गई कि वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। जांजगीर में तो स्थिति ऐसी रही कि वाहन 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलते नजर आए। वहीं कवर्धा में तालाबों, जलाशयों और खुले मैदानों के आसपास घनी धुंध छाई रही। मौसम में आए इस बदलाव से जहां सड़कों पर यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई, वहीं वातावरण में नमी बढ़ने और तापमान में गिरावट से लोगों को ठंड का अहसास भी होने लगा है। सुबह और रात के समय कोहरे के कारण आम लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
कवर्धा और जांजगीर में बारिश के बाद मौसम ने अचानक करवट ली। बारिश रुकने के साथ ही वातावरण में नमी बढ़ गई और कई इलाकों में घना कोहरा तथा धुंध छा गई। सुबह के समय सड़कों, खुले मैदानों और जलाशयों के आसपास सफेद धुंध की चादर दिखाई दी। कवर्धा में तालाबों और जलाशयों के आसपास कोहरे का असर ज्यादा देखने को मिला। दूर तक फैली धुंध के बीच पेड़-पौधे और मकान भी धुंधले नजर आए। वहीं जांजगीर में घने कोहरे के कारण सड़कों पर कुछ दूरी तक देखना भी मुश्किल हो गया। इससे सुबह के समय आवागमन करने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गईं।
जांजगीर में शनिवार और रविवार की दरम्यानी रात मौसम का असर ज्यादा देखने को मिला। रात करीब 2 बजे से सुबह 6 बजे तक इलाके में घनी धुंध छाई रही। दृश्यता बेहद कम होने के कारण कार और बाइक चालकों को काफी धीमी गति से वाहन चलाने पड़े। सड़कों पर वाहन 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते नजर आए। सामने से आने वाले वाहन भी समय रहते दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे में दुर्घटना की आशंका बनी रही। कई वाहन चालकों ने हेडलाइट और इंडिकेटर जलाकर सावधानीपूर्वक सफर किया। सुबह काम पर जाने वाले लोगों और अन्य यात्रियों को भी इस दौरान परेशानी हुई। बारिश के बाद अचानक बढ़ी धुंध ने ठंड का अहसास भी बढ़ा दिया।
कवर्धा में बारिश थमने के बाद पूरे इलाके में मौसम का बदला हुआ रूप दिखाई दिया। तालाबों, जलाशयों और खुले मैदानों के आसपास धुंध का असर सबसे अधिक रहा। वातावरण में नमी बढ़ने के कारण दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं दे रही थीं। सुबह के समय वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। सड़कों पर दृश्यता कम होने से यातायात की रफ्तार भी प्रभावित हुई। पेड़-पौधों और मकानों पर धुंध की सफेद परत दिखाई दी। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, लेकिन ठंडक का अहसास बढ़ गया।
कवर्धा और जांजगीर में बारिश के बाद वातावरण में नमी बढ़ने और मौसम में बदलाव के चलते ठंडक महसूस होने लगी है। सुबह और रात के समय धुंध के साथ ठंड का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। मौसम में इस बदलाव के बीच आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने पर ठंड और बढ़ सकती है। ऐसे में सुबह जल्दी घर से निकलने वाले लोगों और वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत है।
घने कोहरे और धुंध के दौरान सड़क पर दृश्यता कम हो जाती है। ऐसे में तेज रफ्तार से वाहन चलाना दुर्घटना का कारण बन सकता है। वाहन चालकों को हेडलाइट का इस्तेमाल करने, गति नियंत्रित रखने और आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखने की जरूरत है। फिलहाल कवर्धा और जांजगीर में बारिश के बाद बदले मौसम ने जनजीवन और यातायात को प्रभावित किया है। कहीं तालाबों और खुले मैदानों के आसपास धुंध की चादर दिखाई दे रही है, तो कहीं घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार थम रही है। मौसम में आई इस करवट के साथ अब लोगों को ठंड बढ़ने का भी इंतजार है।
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