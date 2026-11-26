सरगुजा जिले में पिछले 6 महीने में 19 लोगों की जान लेने वाले कबरा हाथी (Kabra elephant news) के रेस्क्यू अभियान के बाद वन विभाग की टीम बुधवार को वापस लौट गई। 12 दिनों तक उदयपुर के जंगलों में चले अभियान के दौरान टीम ने कई चुनौतियों का सामना किया। आखिरकार 18 नवंबर को कबरा को ट्रैंकुलाइज कर रेडियो कॉलर पहनाने में सफलता मिली। रेस्क्यू के बाद अब उसके व्यवहार में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। वन विभाग के कर्मचारियों के अनुसार कबरा की आक्रामकता पहले की तुलना में कम हुई है। वह फिलहाल किसी पर हमला नहीं कर रहा है और दोबारा 17 हाथियों के दल में शामिल हो गया है। रेडियो कॉलर के माध्यम से वन विभाग उसकी लगातार निगरानी कर रहा है।