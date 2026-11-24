पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, चिल्फी पुलिस की टीम ने नेशनल हाईवे-30 पर नाकाबंदी और वाहनों की जांच के दौरान एक संदिग्ध कंटेनर को रोका। सामान्य रूप से दिखने वाले इस कंटेनर की तलाशी लेने पर पुलिस को उसके अंदर गांजा छिपाकर ले जाने का संदेह हुआ। इसके बाद पुलिस ने वाहन की बारीकी से जांच की। तलाशी के दौरान ड्राइवर की सीट के ऊपर एक गुप्त चेंबर बना हुआ मिला। इसी चेंबर में गांजे के पैकेट छिपाकर रखे गए थे। पुलिस ने चेंबर से कुल 192 पैकेट बरामद किए, जिनका वजन 407 किलो 330 ग्राम निकला।