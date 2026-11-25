श्रमिक कार्ड में कई बार पंजीयन के दौरान नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि, पता या अन्य व्यक्तिगत जानकारियों में त्रुटियां रह जाती हैं। वहीं आधार कार्ड में दर्ज जानकारी और श्रमिक पंजीयन कार्ड के विवरण में अंतर होने से सत्यापन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ऐसी स्थिति में श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए अब श्रमिक कार्ड में दर्ज जानकारियों का आधार कार्ड से मिलान कराया जा रहा है। जहां भी जानकारी में अंतर या त्रुटि मिलेगी, वहां आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।