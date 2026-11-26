Bemetara: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला गरमा गया है। वार्ड क्रमांक 08 की भाजपा पार्षद चांदनी रोशन दत्ता अपनी महज 13 दिन की नवजात बच्ची को लेकर नगर पालिका कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठ गई हैं। पार्षद ने नेशनल हाईवे-30 से लगी करोड़ों रुपये की बेशकीमती शासकीय जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस मामले में दो बार शिकायत करने के बावजूद नगर पालिका प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब उन्होंने अतिक्रमण हटने तक अनशन जारी रखने का ऐलान किया है।