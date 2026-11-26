Electricity Accident in CG: बेमेतरा जिले में बिजली के हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक 34 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम कठिया में हुआ। बताया जा रहा है कि युवक 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आ गया। करंट का झटका इतना तेज था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम कठिया में युवक किसी कारणवश 11 केवी बिजली तार के संपर्क में आ गया। हाईटेंशन लाइन से करंट प्रवाहित होने के कारण वह गंभीर रूप से झुलस गया। हादसा इतना गंभीर था कि युवक को संभलने तक का मौका नहीं मिला और घटनास्थल पर ही उसकी जान चली गई।