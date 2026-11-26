हाईटेंशन तार (photo AI Image)
Electricity Accident in CG: बेमेतरा जिले में बिजली के हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक 34 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम कठिया में हुआ। बताया जा रहा है कि युवक 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आ गया। करंट का झटका इतना तेज था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम कठिया में युवक किसी कारणवश 11 केवी बिजली तार के संपर्क में आ गया। हाईटेंशन लाइन से करंट प्रवाहित होने के कारण वह गंभीर रूप से झुलस गया। हादसा इतना गंभीर था कि युवक को संभलने तक का मौका नहीं मिला और घटनास्थल पर ही उसकी जान चली गई।
34 वर्षीय युवक की अचानक मौत की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार के लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिस उम्र में युवक अपने परिवार और भविष्य की जिम्मेदारियां निभा रहा था, उसी दौरान हुए इस हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।
घटना में 11 केवी की हाईटेंशन बिजली लाइन को हादसे की वजह बताया जा रहा है। हाईटेंशन तारों में अत्यधिक वोल्टेज होने के कारण इनके संपर्क में आने से गंभीर और जानलेवा हादसे हो सकते हैं। बिजली लाइनों के आसपास काम करते समय या गुजरते हुए विशेष सावधानी बरतना जरूरी है।
बड़ी खबरेंView All
बेमेतरा
छत्तीसगढ़