CSC जिला समन्वयक की भर्ती (photo Patrika)
Chhattisgarh Jobs: छत्तीसगढ़ में सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रोजगार का एक अच्छा अवसर सामने आया है। CSC e-Governance Services India Limited की ओर से प्रदेश के पांच जिलों में जिला समन्वयक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती के तहत कुल पांच पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 30 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
जिला समन्वयक के पदों पर आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी CSC e-Governance Services India Limited की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को वेबसाइट के करियर सेक्शन में शैक्षणिक योग्यता, आवश्यक अनुभव, पात्रता की शर्तों और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी देखने की सलाह दी गई है।
बेमेतरा 1
दुर्ग 1
कांकेर 1
कोरबा 1
राजनांदगांव 1
कुल पद 5
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