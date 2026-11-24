Chhattisgarh Jobs: छत्तीसगढ़ में सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रोजगार का एक अच्छा अवसर सामने आया है। CSC e-Governance Services India Limited की ओर से प्रदेश के पांच जिलों में जिला समन्वयक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती के तहत कुल पांच पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 30 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।