बीआईएस हॉलमार्क जरूर देखें: आभूषण पर बीआईएस का हॉलमार्क और निर्धारित पहचान चिह्न मौजूद होना चाहिए।

शुद्धता का अंकन जांचें: 22 कैरेट सोने पर 916, 18 कैरेट पर 750 और 14 कैरेट पर 585 का अंकन होता है।

छह अंकों का एचयूआईडी कोड जांचें: हॉलमार्क वाले आभूषण पर छह अंकों का यूनिक हॉलमार्किंग आइडेंटिफिकेशन (एचयूआईडी) कोड होता है। इसेबीआईएस केयर ऐप के माध्यम से जांचकर आभूषण और उसकी हॉलमार्किंग संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

पक्का जीएसटी बिल जरूर लें: खरीदारी के समय बिल में सोने का वजन, शुद्धता, मेकिंग चार्ज और लागू कर का विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज कराएं। इससे भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में उपभोक्ता के पास खरीदारी का प्रमाण रहेगा।