जिंदा हूं साहब… फिर भी सरकारी रिकॉर्ड में मर चुकी हूं! 4 महीने से राशन के लिए भटक रही वृद्धा, बेमेतरा का मामला

वृद्धा के मुताबिक, जब वह अपना राशन कार्ड लेकर चावल लेने पहुंची तो उसे बताया गया कि सरकारी रिकॉर्ड में उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसलिए अब राशन नहीं मिल सकता। उसे कथित तौर पर जन्म प्रमाणपत्र लाने और पोर्टल खुलने के बाद सुधार होने की बात कही गई। इस पर नाराज जेठिया बाई ने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकारी रिकॉर्ड में उसे मृत घोषित कर दिया गया है तो उसे मृत्यु प्रमाणपत्र ही दे दिया जाए, ताकि वह लोगों को स्वर्ग में होने का प्रमाण दिखा सके। वृद्धा का कहना है कि नवागढ़ और अंधियारखोर के बीच आते-जाते वह थक चुकी है।