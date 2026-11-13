बेमेतरा में दर्दनाक मंजर! एक साथ उठीं पिता-पुत्री और पुत्र की अर्थियां, पूरे गांव में मची चीख-पुकार

हादसे के बाद जब मृतकों के शवों को थानखम्हरिया के शासकीय अस्पताल लाया गया, तो वहां की लचर व्यवस्था ने परिजनों के दर्द को और बढ़ा दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अस्पताल में स्वीपर न होने के कारण पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर और परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्वीपर के आने के बाद ही कागजी और अन्य प्रक्रियाएं पूरी हो सकीं, जिसके चलते पोस्टमार्टम के लिए शवों को लगभग 4 घंटे तक तैयार रहना पड़ा। एक तरफ जहां परिवार अपने अपनों को खोने के गम में डूबा था, वहीं प्रशासनिक लापरवाही ने उनके दुखों पर जैसे नमक छिडक़ने का काम किया।