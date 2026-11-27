शिकायत जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर

कैटरिंग 5 9 10 17 15 5 7 6 9 7

सफाई 5 3 7 8 4 9 5 7 8 8

दिव्यांगजन 6 2 4 8 4 15 8 9 13 9

इलेक्ट्रिक 5 9 6 11 14 7 21 14 15 13

पार्सल 16 30 21 11 23 29 30 27 41 45

मेडिकल 5 7 7 6 11 4 6 3 8 13

मिसलेनियस 7 8 7 11 20 15 11 21 27 19

पैसेंजर एमेनिटीज 14 17 17 16 21 24 12 11 19 17

रिफंड टिकट 1 0 0 1 2 1 3 3 0 0

रिजर्व टिकट 1 6 2 5 6 3 4 2 2 2

सुरक्षा 51 45 29 41 49 57 40 52 58 55

स्टाफ बिहेवियर 1 5 4 8 10 2 2 3 2 5

अनरिजर्व टिकट 19 19 15 9 5 3 7 6 10 10

पानी 4 4 7 10 9 4 6 2 4 9

भ्रष्टाचार 0 4 4 0 1 0 7 2 1 2

महिलाओं की जरूरत 0 0 0 1 1 3 1 2 1 0