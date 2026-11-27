टिकट पूरा, पर सुविधा अधूरी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर@ हिमांशु शर्मा। Railway Passenger Complaints: मंडल के रेलवे स्टेशनों पर बेहतर सुविधाओं और यात्री सुरक्षा के दावे अक्सर सुनाई देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। मंडल के स्टेशनों पर यात्रियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी जूझना पड़ रहा है। सफाई, वेंडरों की मनमानी, सुरक्षा, पेयजल और दिव्यांगजनों की सुविधाओं जैसी समस्याएं यात्रियों का सफर मुश्किल बना रही हैं।
हालात यह हैं कि महज 10 माह में यात्रियों ने रेल मदद व 139 टोल फ्री नंबर के माध्य से 1,767 शिकायतें दर्ज कराईं। यानी हर महीने औसतन 170 से ज्यादा शिकायतें। इसके बावजूद अव्यवस्थाओं पर प्रभावी लगाम नहीं लग पा रही है।
स्टेशनों पर यात्रियों को एक-दो नहीं, बल्कि करीब 14 तरह की अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। कहीं प्लेटफॉर्म पर गंदगी पसरी है तो कहीं वेंडरों की मनमानी यात्रियों की जेब पर भारी पड़ रही है। सबसे गंभीर स्थिति यह है कि शिकायतों के बावजूद समस्याएं बार-बार सामने आ रही हैं।
दिव्यांगों के लिए सफर अब भी चुनौती: रेलवे सुविधाओं के दावों के बीच दिव्यांग यात्रियों की मुश्किलें और भी ज्यादा हैं। स्टेशन पर पहुंचने से लेकर प्लेटफॉर्म तक जाने और ट्रेन में चढऩे-उतरने तक उन्हें कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
शिकायतें बढ़ीं, जवाबदेही कहां?: 10 माह में 1,767 शिकायतें आंकड़ा नहीं, बल्कि यात्रियों की परेशानी और व्यवस्था के प्रति बढ़ते असंतोष का संकेत हैं। औसतन हर महीने 170 शिकायतें दर्ज की गईं।
डॉ. सुष्कर विपुल विलासराव, सीनियर डीसीएम,रायपुर के मुताबिक, शिकायत मिलने पर समस्या का तुरंत निराकरण किया जाता है। जैसे ही शिकायत आता है उसे संबंधित विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाता है।
|शिकायत
|जनवरी
|फरवरी
|मार्च
|अप्रैल
|मई
|जून
|जुलाई
|अगस्त
|सितंबर
|अक्टूबर
|कैटरिंग
|5
|9
|10
|17
|15
|5
|7
|6
|9
|7
|सफाई
|5
|3
|7
|8
|4
|9
|5
|7
|8
|8
|दिव्यांगजन
|6
|2
|4
|8
|4
|15
|8
|9
|13
|9
|इलेक्ट्रिक
|5
|9
|6
|11
|14
|7
|21
|14
|15
|13
|पार्सल
|16
|30
|21
|11
|23
|29
|30
|27
|41
|45
|मेडिकल
|5
|7
|7
|6
|11
|4
|6
|3
|8
|13
|मिसलेनियस
|7
|8
|7
|11
|20
|15
|11
|21
|27
|19
|पैसेंजर एमेनिटीज
|14
|17
|17
|16
|21
|24
|12
|11
|19
|17
|रिफंड टिकट
|1
|0
|0
|1
|2
|1
|3
|3
|0
|0
|रिजर्व टिकट
|1
|6
|2
|5
|6
|3
|4
|2
|2
|2
|सुरक्षा
|51
|45
|29
|41
|49
|57
|40
|52
|58
|55
|स्टाफ बिहेवियर
|1
|5
|4
|8
|10
|2
|2
|3
|2
|5
|अनरिजर्व टिकट
|19
|19
|15
|9
|5
|3
|7
|6
|10
|10
|पानी
|4
|4
|7
|10
|9
|4
|6
|2
|4
|9
|भ्रष्टाचार
|0
|4
|4
|0
|1
|0
|7
|2
|1
|2
|महिलाओं की जरूरत
|0
|0
|0
|1
|1
|3
|1
|2
|1
|0
|गुड्स
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
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